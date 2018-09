Consiguió trabajo el joven que escribió su CV a mano porque no tenía plata para imprimirlo

Carlos Duarte dejó hace unos días en un negocio de Córdoba su currículum vitae, escrito a mano porque no tenía dinero para imprimirlo, y su actitud se volvió viral en las últimas horas después de que una comerciante del lugar publicara en su cuenta de Facebook lo que había pasado.

Ante el gesto de la empleada, el CV de Duarte comenzó a circular por las redes sociales, y afortunadamente en las últimas horas consiguió trabajo en una vidriería.

Carlos Duarte junto a la empleada que recibió el CV.

Carlos Duarte tiene 21 años y hace algunos días se acercó a un negocio en la ciudad cordobesa para ofrecer su currículum vitae por si necesitaban algún empleado.

Cuando una de las chicas del comercio le pidió que le entregara el CV, el joven dijo que no tenía plata para imprimirlo y entonces le explicó que había traído un cuaderno y una lapicera para escribirlo a mano.

Después de eso, la chica decidió hacer público el contenido de la hoja, y explicó desde su Facebook que el joven había entrado al negocio para preguntar si buscaban gente para trabajar.

"¿Qué importa que no tenia para imprimir si lo que lo que quiere y lo que necesita es trabajar?", se preguntó Eugenia Rodríguez, al mismo que compartió el CV en la red social.

Luego de eso, Duarte fue buscado por algunos medios de comunicación que le preguntaron si la viralización de su currículum lo había ayudado en su búsqueda, y el joven contó que por suerte había recibido dos propuestas laborales.

Daurte confesó que recibió varias ofertas de trabajo luego de la viralización de su CV.

Ahora, Clarín confirmó que el joven recibió un llamado de la Municipalidad de la localidad donde viven, y que le ofrecieron trabajo en una fábrica de vidrio.

Aunque no dio más detalles de su nuevo puesto, sí aseguró que su abuela le prestó plata para que pueda viajar en colectivo hasta la vidriería. "Ahora tengo que devolver todo lo que me ayudaron", aseguró.

"Siempre hay que estar con actitud. Esto es para toda la gente que está como yo buscando trabajo. Siempre hay que levantarse con ánimo, entusiasmo y ganas. Yo me he pegado choques por todos lados, recibí 'no' por todos lados, y siempre me mantuve fuerte", dijo finalmente en un móvil para Arriba Córdoba.