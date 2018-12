Contragolpe machirulo: Rodrigo Eguillor denunció a su padre y le inició una causa a una joven por abuso sexual

El ex RRPP de Jet aseguró nuevamente que no hay pruebas en su contra.

Rodrigo Eguillor, el joven acusado de abuso sexual en un departamento de San Telmo, provocó a sus denunciantes tras salir de la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato en La Plata con una liberación firmada por el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora. Estuvo detenido por resistencia a la autoridad y luego fue liberado por orden de la misma jurisdicción donde trabaja su madre, la fiscal de ejecución penal Paula Martínez Castro.

Eguillor denunció a su padre y a una joven.

"No hay pruebas, no hay nada", dijo sin casi realizar alguno de sus tics, como tocarse el pelo o jugar con un cigarrillo. Directamente se mostró algo molesto y seco. Tiene el humor cansado, se contradice y se da cuenta pero no deja de presentarse sobrador. Pero no es la única novedad en el caso. La trama dio un giro.

Se conoció hoy que el 13 de noviembre, tres días antes del presunto ataque en el balcón de la calle Piedras, Eguillor hizo una denuncia por abuso sexual según confirmó Infobae. La persona a la que acusa es una joven de su misma edad.

No hay detalles sobre qué sufrió para denunciar a la joven, ni trascendió el nombre de la denunciada.Tampoco fue indagada.

La denuncia está al Juzgado Nº37 de la doctora Silvia Ramond, que delegó su instrucción en la Fiscalía Nº11. La causa –de la que no se conocen sus pormenores– continúa en trámite luego de que Eguillor ratificara la denuncia en el Juzgado; la Fiscalía, sita en la calle Paraguay, le hizo un pedido de información al joven, que hasta el momento no se presentó ante los investigadores.

Asimismo se conoció que denunció por coacción a su propio padre, un empresario de 54 con domicilio en Ezeiza, registrado en el rubro de juegos de azar. El expediente, que comenzó en el Juzgado Nº7, fue delegado en la Fiscalía Nº30, según detalló Infobae.

Eguillor no brindó ningún detalle más sobre sus próximas acciones legales pero por su perfil de gusto mediático, seguiremos viéndolo en la pantalla chica por algún tiempo más.