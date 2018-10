Cultivaron patitas: una empresa "creó" carne de pollo sin matar ni un animal

Una empresa de alimentos comenzó a producir nuggets que son creados a partir de ingeniería genética y no mediante la cría tradicional.

Dentro de poco, quizás sin darte cuenta, comenzaras a consumir pollo que no tuvo que ser sacrificado y que ni siquiera fue criado en una granja. Es que la empresa de alimentos Just terminó de desarrollar los populares Nuggets a través de una pluma.

El popular plato de comida rápida.

Mediante desarrollo genético la empresa logró recrear esa comida. Se trata de carne "real" producida a partir de células animales: carne cultivada, sintética, in vitro, cultivada en laboratorio o incluso "limpia”. Según el director ejecutivo de Just, Josh Tetrick, estará en el menú de varios restaurantes a finales de este año. "Hacemos cosas como huevos, helados o mantequilla con plantas; y hacemos carne con carne. Simplemente, no necesitas matar al animal", manifestó en declaraciones a BBC Mundo.

Josh Tetrick, el CEO de Just, contó como es el proceso de creación.

Tetrick y otros empresarios que trabajan en la "carne celular" dicen que quieren acabar con la matanza de animales y proteger el medio ambiente de la degradación de la agricultura intensiva industrial. Por año se matan 70.000 millones de cabezas de animales para el consumo. Los especialistas pronostican que en 30 años ya no habrá forma de satisfacer la demanda si no se cambian las formas de producción.

El pionero de la agricultura celular es el científico holandés Mark Post. Su primera hamburguesa cultivada en laboratorio, cocinada a la parrilla en 2013, costó U$D 300.000. Ninguna compañía amplió aún la producción como para servir comercialmente una hamburguesa hecha a partir de células, pero Post estima que si comenzara a producir sus hamburguesas en masa, podría reducir el costo de producción a unos US$10 cada una.