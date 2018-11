De Argentina a China: cuáles son los países con más días de licencia por vacaciones

Poco a poco el año va llegando a su fin y miles de personas comienzan a planificar sus vacaciones. Para algunos serán dos semanas, otros privilegiados tendrán tres y quienes tengan mayor antigüedad en su trabajo contarán con un mes de licencia. ¿Cómo está la Argentina en comparación con otros países del mundo en comparación con otros países del mundo?

Un relevamiento realizado por la comunidad laboral Trabajando.com y Universia comparó la cantidad de días de licencia en países de todo el mundo y determinó que Francia y Finlandia son quienes tienen mejores condiciones para disfrutar de un amplio descanso, mientras que México y Japón son los que tienen menos tiempo de vacaciones. La Argentina está en el medio.

Con 30 días de licencia, Francia y Finlandia lideran el ranking. Detrás le sigue el Reino Unido, con 28 días de vacaciones. En Italia son 26, al igual que lo que ocurre en Brasil, que además es el país mejor posicionado de América en cuanto a las vacaciones.

En Argentina por ley hay 14 días de vacaciones como mínimo.

Sea como sea, Europa es el continente que ofrece los mejores beneficios para los trabajadores, al menos en cuanto a las licencias. En Dinamarca, Austria, Suecia y Eslovaquia se otorgan 25 días hábiles de vacaciones, mientras que en Alemania y Holanda son 24, la misma cifra que en Cuba.

España, Portugal, Panamá y Perú tienen 22 días hábiles de vacaciones desde el primer año en un puesto de trabajo. En Noruega son 21, mientras que en Bélgica, Grecia, Hungría, Chipre, Irlanda, Lituania y Macedonia se otorgan 20 días de descanso anual.

EN AMÉRICA, LOS PAÍSES PEOR POSICIONADOS

Lejos de Brasil se encuentra Uruguay, donde los trabajadores gozan con 20 días de licencia, que cada cuatro años de antigüedad aumentan un día más. Pero en promedio, los países de la región tienen 15 días hábiles de vacaciones, tal como ocurre en Colombia, Chile, Guatemala y Venezuela. En Ecuador y El Salvador también son 15 días, pero de corrido (no importa que en el medio haya fines de semana o eventuales feriados).

En Francia los trabajadores tienen 30 días de licencia al año.

En la Argentina son 14 días de corrido, aunque se transforman en 21 cuando el trabajador cuenta con cinco años de antigüedad, y en 28 cuando alcanza los diez años en el mismo empleo.

Sin embargo, nuestro país está lejos de los peores posicionados. En Costa Rica, los trabajadores tienen apenas un día de vacaciones por cada mes trabajado y la extensión máxima es de 14 días corridos. En los Estados Unidos ocurre algo muy llamativo: la ley no regula la cantidad de días de licencia y no establece su pago, por lo que se entiende que son un beneficio y no un derecho. Normalmente, las vacaciones duran entre 5 y 15 días, pero siempre quedan sujetas a la negociación con el empleador.

En México, sin embargo, son menos días aún: seis días hábiles y se incrementarán en dos días cada año trabajado hasta llegar a un máximo de 12. Sin embargo, lo más llamativo ocurre en Japón, donde los trabajadores tienen apenas diez días de licencia por año. Por debajo, quedan Tailandia y Nigeria, con 6; y China, el gigante asiático donde los trabajadores tienen apenas 5 días de vacaciones.