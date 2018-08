De la declaración de Wagner al "pabellón lleno de corruptos": las tapas del domingo

En la antesala de la indagatoria a la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, hubo nuevos movimientos en la causa de los Cuadernos K. Mientras tanto, el pablleón IRIC para los corruptos se llenó. Esos temas se encuentran en las tapas de los diarios en un domingo cargado de información.

POLÍTICA

Wagner apuntó contra Cristina en su declaración

El ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, mencionó directamente a la ex presidenta y actual senadora nacional y sostuvo en su declaración indagatoria que tanto ella como el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sabían perfectamente sobre el dinero negro que recolectaba el número dos del ahora diputado nacional detenido, Roberto Baratta. En su declaración, además, aceptó la existencia del mecanismo de cartelización de la obra pública.

La ex presidenta y el ex ministro más complicados por el escándalo de los cuadernos.

Declara Cristina por la causa de los cuadernos

Mañana la ex presidenta declara por primera vez en la causa conocida como "los Cuadernos K" que comenzó con las anotaciones que realizó el chófer del ex número dos del ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, Oscar Centeno. Todavía no se confirmó si responderá preguntas o si sólo presentará un escrito como hizo en ocasiones anteriores.

Los cuadernos de Centeno comienzan a ser usados en otras causas

Las anotaciones del ex chófer de Roberto Barrata, Oscar Centeno, comenzaron a ser solicitadas por jueces y fiscales que tienen alguna de las causas en donde se investiga el desvio de fondos y sobreprecios en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Poliicita e Ignacio Mahíques llevan adelante la investigación por los alquileres de edificios y hoteles conocida como la causa Los Sauces. Por otro lado, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado son quienes conducen la pata argentina de la causa Odebrecht. Todos esos están interesados en acceder a las pruebas de los cuadernos.

El pabellón de los corruptos por dentro. Ya está sin lugar.

Sin lugar para más

El pabellón para los presos con capacidad de influenciar, en donde son alojados los ex funcionarios y que se conoce como "el pabellón de los corruptos", ya esta lleno. Fuentes del Servicio Penitenciario Federal explicaron que el Sistema de Intervención para la Reducción del Indice de Corruptibilidad (IRIC) se encuentra en su máxima operatividad por lo que se tendrán que analizar dónde se podrán alojar los detenidos de haber una nueva oleada de ex funcionarios. Es por eso que ya hubo algunos empresarios que no fueron trasladados a Ezeiza, en donde se encuentra el IRIC, y que pasaron directamente a Marcos Paz.

ACTUALIDAD

Se distribuyen más de medio millón de anticonceptivos por mes pero no alcanza

Desde 2003 que existe un programa que distribuye anticonceptivos de forma gratuita en los hospitales públicos. Sin embargo se encuentra colapsado. Según datos de las últimas licitaciones y compras directas realizadas para estos programas, el Estado nacional adquiere, por año, un promedio de 3,5 millones de anticonceptivos orales combinados; 1,2 millones de anticonceptivos inyectables; 170.000 anticonceptivos subdérmicos; 400.000 anticonceptivos para lactancia; 300.000 píldoras del día después; 90.000 DIU de cobre y 5.000 DIU hormonales, a razón de 472.000 métodos por mes.