Declaró la cuñada del hombre asesinado por el prefecto en la Illia y complicó al efectivo

En medio de un confuso episodio, el prefecto Daniel de Jesús Acosta asesinó el domingo pasado de un disparo en el pecho a Damián Cutrera en la Autopista Illia por una supuesta discusión de tránsito que se ocasionó al llegar al peaje.

Aunque Acosta en un primer momento declaró que había disparado para defenderse de un robo, esta martes la cuñada de la víctima habló ante la Justicia y aseguró que no había ocurrido "ningún incidente previo" antes del ataque, y que todo se produjo después de que el prefecto chocara el auto de Cutrera dos veces. "Lo enfrenté cara a cara. Le dije '¿le disparaste?' y me dijo 'sí, le disparé' ", contó conmovida.

Damián Cutrera fue asesinado de un disparo en el pecho.

Luego de haber pasado una gran conmoción tras presenciar el asesinato de su cuñado, en la tarde de hoy Erica Pamela Rocha se presentó ante el fiscal que investiga la causa para declarar como testigo de la muerte de Damián Cutreta.

Según reveló, todo comenzó en la madrugada del domingo, cuando "al llegar a los reductores de velocidad", el auto del prefecto se cruzó de manera violenta delante del vehículo de la víctima.

"Al llegar a la cabina dio marcha atrás dos veces y nos choca. Mi cuñado se baja por la puerta izquierda y mi pareja se baja por la puerta derecha. Escucho el disparo, no vi cómo fue, sí me di cuenta que la ventanilla del conductor estaba abierta. Mi cuñado volvió tomándose el pecho y diciendo 'me disparó, me disparó' ", dijo con tristeza.

Según los testigos, el hecho ocurrió en la cabina del peaje.

Además, agregó que anteriormente no había sucedido ningún altercado entre los dos conductores, por lo que dio a entender que el prefecto reaccionó de mala manera cuando Cutrera se bajó a preguntarle por qué lo chocaba.

En su discurso también dijo que luego de ver que su cuñado gritaba que estaba herido, ella se bajó del auto para enfrentar a Acosta, quien enseguida aceptó lo que había hecho.

"Le dije le disparaste y me dijo 'sí, le disparé'. Del auto bajó una mujer con un bebé en brazos y atrás había otro bebé en una sillita", explicó.

El prefecto argumentó que sacó la pistola porque pensó que querían robarle.

Estas palabras no coinciden para nada con lo descripto por el acusado, quien el lunes atestiguó que fue Cutrera quien chocó su auto antes de llegar a la cabina del peaje y que su arma se disparó en un forcejeo con la víctima.

Del mismo modo, su ex abogado, Ramiro Zoloaga, dijo que iba a intentar probar que se trató de un caso de "legítima defensa", ya que el prefecto también aseguró que pensó que la víctima le iba a robar y que por eso se bajo del auto para defenderse.

Finalmente, su nuevo defensor, Ricardo Izquierdo, comentó que cuando tenga todas las pruebas recién en ese entonces va a decidir qué hacer. "Puede ser homicidio simple o agravado o exceso de legítima defensa. Por ahora digo que fue un forcejeo, que es lo que dice Acosta", cerró.