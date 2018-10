Del "mensaje mafioso" que denunció Cristina a la concesión para Alfonsín: la relación de Sábat con el poder

A los 85 años falleció anoche el caricaturista Hermenegildo Sábat mientras dormía. Su muerte generó conmoción en el ambiente periodístico argentino en donde se desempeñó ininterrumpidamente desde 1973 principalmente en el diario Clarín. Sábat era el encargado de realizar la caricatura que acompañaba todas las mañanas a la nota central de la sección “País” (Política y Economía) del matutino.

El humorista falleció anoche mientras dormía.

A lo largo de su carrera supo retratar a varios jefes de Estado. Sin embargo durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner fue acusado por la ex presidenta de enviar “mensajes cuasi mafiosos” luego de que la retrató con la boca tapada. "¿Qué me quieren decir? ¿Qué es lo que no puedo hablar? ¿Qué es lo que no puedo contarle al pueblo argentino?", sostuvo entonces durante un discurso que dio en la Plaza de Mayo. Fue en pleno 2008 cuando el conflicto con el campo estaba en su pleno apogeo. La tensión que tuvo con el kirchnerismo lo llevó a sostener incluso que durante esos años la paso “peor que con la última dictadura militar”.

La caricatura que despertó el enojo de Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo no creo todo lo que me pasa, pero me sorprende que la exitosa abogada, que asume potestades de crítica de arte y de esposa de Catón el Censor, se dedique a juzgar los trabajos de un humilde periodista. Yo tengo una sola opción de ahora en más: no dibujarla más, lo que le otorgaría tranquilidad después de tantos años de servicio a barrios de Santa Cruz, que ella confiscó. También podría ignorar su presencia y de ese modo, seguir escuchando a Billie Holiday y Tita Merello", respondió Sábat.

Pero a lo largo de su carrera tuvo reproches de diversos funcionarios. Guido Di Tella, Carlos Ruckauf, Domingo Cavallo, Carlos Menem, todos ellos fueron criticados. El propio Sábat explicó en una entrevista que le concedió al diario El País de España que la única concesión que realizó fue con el ex presidente Raúl Alfonsín a quien siempre retrato de “forma robusta” para fortalecer a la democracia que regresaba al país a mediados de la década de los 80.

Una de las caricaturas que protagonizaron Macri y Scioli durante 2015.

En cuanto al presidente Mauricio Macri, confesó que le resultaba difícil retratarlo, por lo que lo “hizo pensar de que debe ser un tipo difícil también”. Incluso contó una desopilante anécdota con el jefe de Estado cuando ocupaba el cargo de alcalde porteño. “Hay una cosa que me pasó con Macri que me hizo mucha gracia, cuando él era Jefe de Gobierno de la Ciudad hubo un acto en el teatro Presidente Alvear en donde a una cantidad de personas del arte y de la cultura nos dieron un premio, estaban todos, Mariano Mores, Clorindo Testa, etcétera, etcétera, y cuando me tocó a mí subir al escenario se me acerca Macri y me dice al oído: 'Mi Mamá me dice que me hacés con la nariz muy grande'”, manifestó.

Consultado sobre cuál de todos sus personajes disfrutó más dibujando respondió que fue la ex presidenta Isabel Martínez de Perón. “Eso era un festival. Los temas que había, los personajes, López Rega, todo era tan absurdo y tan trágico a la vez. De todas maneras siempre disfruté de mi trabajo porque a mí me gustan las difíciles, no las regaladas”.