Deliciosa relajación: viaje al interior del primer spa de cerveza de Argentina

En países como República Checa, Islandia y Estados Unidos ya dejaron de ser una rareza y, ahora, el primero de ellos aterriza en Argentina. Estamos hablando de los spas de cerveza, donde las materias primas que se utilizan para la fabricación de la bebida -malta, lúpulo y levadura- se ponen aquí al servicio de la belleza, el placer y la relajación.

TéDeLúpulo ofrece un circuito de spa basado en las materias primas de la cerveza.

En Palermo, TéDeLúpulo ofrece dos servicios: circuitos de spa y masajes. En los primeros, pueden elegirse dos opciones en las cuales varían las esencias de aromaterapia y la música utilizada, y se recorren instancias como el sauna, el hidromasaje y la ducha escocesa. En los masajes, mientras tanto, entra en acción el aceite de lúpulo.

"Utilizamos diferentes variedades de malta y las colocamos en bolsitas que luego se sumergen en agua. Y ese té se usa para exfoliar la piel", explica Javier Cabas, uno de los fundadores del spa. El lúpulo, mientras tanto, pone en juego sus cualidades antioxidades y descontracturantes.

Por supuesto, el spa también incluye degustaciones de cerveza.

"Con la malta también preparamos una infusión sin alcohol que servimos luego de los masajes. Y, por supuesto, incluimos una degustación de cervezas importadas de Polonia y Francia", agrega Cabas. "Además, en los pasos del circuito servimos frutas y quesos".

"Hay mucha demanda"

Con poco más de tres meses de rodaje, la propuesta de TéDeLúpulo ya ha encontrado amplio eco no sólo entre porteños sino también entre turistas. Sus servicios pueden repasarse en la página web o en la cuenta de Instagram del spa.

"Sabíamos que iba a producir impacto pero no tanto", asegura Cabas. "Hay mucha demanda, no sólo desde lo llamativo sino también por el boca en boca. Y eso es lo mejor, porque puede gustar como propuesta pero no cumplir con las expectativas, y por lo visto las cumple".