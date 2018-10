Denunciaron por abuso sexual a dos porteros de un jardín de infantes de Ingeniero Budge

La mamá de una niña de 4 años denunció en las últimas horas que su hija fue víctima de abuso sexual en el jardín de infantes N° 945 de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, a donde la pequeña asiste.

Según reveló la mujer, la denuncia fue hecha formalmente ante la policía, ya que su nena le contó que fue víctima de dos porteros del colegio, quienes la habrían amenazado con hacerle daño a sus padres mientras abusaban sexualmente de ella.

La mamá de la niña de 4 años dijo que su hija fue manoseada en el jardín.

En su descargo ante los medios, Gisella explicó que hace dos semanas que su hija llora cada vez que le pone el guardapolvo y que le pide entre lágrimas que no la lleve al jardín porque allí es donde ella dice que "hay un monstruo" que le tapa la boca y le dice "que no llore y que no cuente nada porque tiene una pistola" con la que va a matar a sus padres.

"Mi nena no puede ir sola al baño porque le duele y porque tiene miedo. Cambió completamente. Es otra nena", aseguró además la mujer, quien también dijo que sospecha que su hija fue manoseada por el portero del jardín y que él le mostró sus partes íntimas. "En todos los dibujos hace las partes íntimas del hombre", contó la mamá angustiada.

Luego de haber hecho la denuncia formal el pasado miércoles 19 de octubre, la UFI N° 9 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Carla Furingo, comenzó una investigación, y este martes Gisella se presentó en el centro educativo para hablar con los directivos y pedir explicaciones.

Aunque la madre apunta directamente contra el portero y la portera del jardín, la nena explicó que quienes la lastimaron son "jambo" y "jamba", dos apodos que no son conocidos en el lugar, por lo que ahora la fiscalía investiga la identidad de los acusados.

El portero negó haber cometido abusos.

Por su parte, el acusado habló en diálogo con Crónica, donde negó estar relacionado con el hecho. "Esos apodos no existen dentro del jardín, a mí siempre se me llamó por mi nombre. Me acerco porque soy la única figura masculina en el trabajo, y trabajo en el turno tarde, así que vengo acá a dar la cara", dijo el portero en su defensa.

"Yo quiero que se continúe con la denuncia, que se hagan las pericias necesarias, que se investigue profundamente, que se llegue al verdadero abusador. Que se sepa la verdad, y en caso de que se demuestre la verdad, que se limpie mi nombre. Yo sería incapaz de hacer algo así", cerró.

Ante esta situación, la Justicia ordenó que mañana la mamá de la nena declare ante los investigadores, al mismo tiempo que se le hará una entrevista a la víctima para determinar si está en condiciones de someterse a una Cámara Gesell.