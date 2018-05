Desplazan al funcionario del INCAA que firmó gastos en librería por más de 7 millones de pesos

Bernardo Bergeret, el gerente de relaciones internacionales del INCAA acusado de gastar casi 7 millones en insumos de librería en los últimos cuatro meses, fue desplazado de su cargo y suspendido por 30 días.

Bergeret negó haber firmado las órdenes de compra.

El titular del organismo, Ralph Haiek, le comunicó la decisión hoy luego de que el fin de semana renunciara el gerente de Administración, Nicolás Yocca, se rescindiera el el contrato de la abogada Sandra Menichelli, se suspendiera a Alejandro Righini de la Coordinación de Internacionales y se apartara a Pablo Maggioni del área de Compras.

Insumos millonarios

Los hechos que determinaron la salida de Bergeret surgieron luego de que TN develara una serie de órdenes de compra sospechosas en las cuales autorizaba compras con su firma y sello.

El funcionario contrataba servicios por montos menores a los 500 mil pesos buscando esquivar el llamado a licitación. Así, se justificaron gastos en artículos como fotocopias, cuadernos y lapiceras por un valor de 6.487.600 pesos.

"Yo vi mi nombre pero esas firmas no son mías" aseguró Bergeret en diálogo con TN luego de su desplazamiento dando a entender que las rúbricas son falsificadas. "Hubiera sido fácil para mi renunciar pero no quiero borrarme. Me presto para un sumario, quiero limpiar mi nombre".