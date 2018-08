Día clave para el aborto: emitirán dictamen, pero se consolida el rechazo en el Senado

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de la despenalización del aborto, la semana próxima será tratado en la Cámara alta a partir de las 18. Pero mientras que gran parte de la población palpita lo que será la histórica votación del 8 de agosto, hasta el momento hay 35 senadores en contra y 31 a favor de este proyecto de ley, con algunas abstenciones y otras ausencias.

El Senado debatirá el proyecto de la despenalización del aborto el próximo 8 de agosto.

Cabe remarcar que en Diputados, la paridad se había mantenido durante toda la madrugada de aquel jueves 14 de junio. En ese histórico debate la normativa recibió media sanción por 129 votos a favor y 125 en contra, con una sola abstención.

En medio de definiciones clave sobre el proyecto de legalización del aborto, ayer se desarrolló en el Senado la última tanda de discursos, con la participación del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, previo a la firma de dictámenes que tendrá lugar este mismo miércoles.

De esta manera, ayer en el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales del Senado desfilaron los últimos 20 expositores del debate, que en la Cámara alta culminará con la sesión pautada para el 8 de agosto.

El martes se presentaron al debate en comisiones 20 expositores.

En ese marco, fueron tres los senadores que en las últimas horas se pronunciaron en contra de la legalización del aborto provocando que hasta el día de hoy se consolide como mayoría el rechazo al proyecto despenalización del aborto. Los últimos en pronunciarse en contra son los radicales Ángel Rozas (Chaco) y María Belén Tapia (Santa Cruz) y la peronista Inés Blas (Catamarca).

De esta manera, hasta el momento el “sí” al proyecto suma un total de 31 votos que se dividen entre quienes eligen el proyecto que sorteó Diputados y los que planean hacerle cambios. Mientras tanto, el "no" ya tiene 35 votos, sobre los 72 integrantes de la Cámara alta.

Vale remarcar que la neuquina Lucila Crexell ya anunció que se abstendrá de votar y que la puntana María Eugenia Catalfamo se ausentaría. A través de un comunicado, Blas señaló “conveniente” dar su posición antes de la firma de dictámenes de este miércoles.

“Luego de haber analizado el proyecto en revisión, he concluido en no acompañar el mismo por considerar que no se limita a la despenalización del aborto, sino que legisla sobre la legalización sin límites razonables en su implementación…”, reza el escrito presentado por Blas.

Las cartas ya están sobre la mesa y como pasó en Diputados, los resultados se verán durante los últimos minutos de la sesión histórica que arrancará el 8 de agosto. Este miércoles, el dictamen que obtenga mayor número de firmas, será el primero en ser debatido en el recinto.

Si el proyecto es aprobado con modificaciones, volverá a Diputados en segunda revisión, aunque en este caso necesitará mayoría simple para prosperar. En esa línea, la Cámara baja puede dar el visto bueno a la iniciativa con los cambios propuestos por los senadores.

Mientras tanto, un grupo de senadores trabaja para incluir una serie de modificaciones al proyecto aprobado por Diputados el mes pasado, con el objetivo de obtener el respaldo de legisladores que ya anunciaron que votarán en contra, o de los indecisos, que de acuerdo al poroteo parlamentario son apenas tres.

El comunicado de Inés Blas que circuló por el Senado.

A su vez si el proyecto con media sanción en Diputados es finalmente aprobado por el Senado, el aborto legal será Ley. Mientras que si esa misma iniciativa fracasa en la Cámara alta, recién podrá volver a ser presentada el año que viene, aunque deberá enfrentarse a los mismos Senadores que eventualmente la rechazarían en el Congreso.