Día del Perdón: en un comunicado bochornoso, Cohen Sabban le pidió disculpas a Esmeralda Mitre

La actriz había denunciado que el dirigente de la DAIA la acosó e intentó extorsionarla. "Me tocó un pecho y me dijo 'quedate tranquila que no te voy a garchar'", había relatado días atrás ella.