DíaDeLaFelicidad: cómo detectar los comportamientos que te impiden ser feliz

La receta para la felicidad es buscada por muchos y muchas, pero parece ser más sencilla de lo que parece. No vamos a hablar de la felicidad utópica, sino de la felicidad concreta, palpable, la que existe día a día, pero que también merece una deconstrucción.

Ser feliz no es lo mismo que sentir alegría.

La felicidad es aquello que queremos alcanzar. Sin embargo, poca gente afirma que es feliz. Quizás porque el concepto de felicidad varía y muta según el o la evaluado.

"La buena noticia es que la felicidad depende de vos". Esa es una de las frases con las que insisten los memes y posteos repetidos en las redes sociales en el día que se celebra la emoción que tantos desean. La afirmación tiene validez, pero implicaría reconocer que debemos accionar para alcanzarla. Y claro, lo que no genera entusiasmo es justamente ese proceso actitudinal que debemos aplicar para conseguir ser felices.

APRENDER A SER FELIZ: ¿Se puede entrenar la felicidad?

Tener información ayuda a entender. Incluso si hablamos de las emociones. Saber cómo funciona el cerebro, cómo te utilizan tus pensamientos y cómo puedes identificar y aceptar todas tus emociones para afrontar mejor las circunstancias de la vida. Un primer paso para los que quieran mejorar su ánimo sería leer, investigar y poner en práctica los distintos ejercicios que estimulan la actitud para luego si lograr la felicidad.

“La felicidad no es un capricho, algo que se nos ocurre que queremos conseguir por tercos, como niños; sino que de la felicidad depende la salud, la vitalidad y el entorno que construimos y generamos”, detalla Karina Cavalli, terapeuta Bioenergética dedicada al coaching de esta emoción positiva que según afirma se puede aprender a ser feliz.

"Hay que hacer, crear, esforzarse, valorar los pequeños y grandes sucesos de la vida

Sobre esto, no se refiere a sonreir frente al espejo y repetir frases como "valgo mucho, puedo conseguir todo lo que me proponga". El trabajo es más profundo: hay que hacer, crear, esforzarse, valorar los pequeños y grandes sucesos de la vida. Pero pongamos un freno, un segundo. Pensemos: ¿Y si hoy no consigo todo lo que me proponga? ¿También tengo que sonreír? No, claro que no. No es necesario y forzar la felicidad no sólo contribuye al mercado que la rodea, sino que también profundiza una herida de engaño y frustración.

En las redes, como Facebook o Instagram, se pueden encontrar miles de imágenes de personas que posan y sostienen una felicidad que dura hasta que el flash de la cámara desaparece. No es malo, se puede estar alegre, pero no es lo mismo a ser feliz. "No confundamos la alegría, con la felicidad. La felicidad es un estado que implica sentirse pleno y satisfecho con la vida que se tiene. Es fundamental que entendamos que una persona feliz puede estar triste, pasarlo mal, tener momentos difíciles, sentirse bloqueado o incluso haber pasado un duelo sin perder la felicidad de entender que podrá salir de esa situación. Y no por eso condenarse a ser infeliz", sostiene y ofrece poner en práctica el siguiente juego.

LAS 5 ACTITUDES PARA UNA VIDA FELIZ

Podemos describir la felicidad en términos de actitud. Esta actitud está mayormente asociada a como nos vinculamos lo que sucede cuando esto no está alineado con nuestros deseos y aspiraciones y también con cuanto valoramos y disfrutamos de lo que ”SÍ” tenemos y lo que “SÍ” logramos.

Entonces, las 5 actitudes para vivir una vida FELIZ son:

1. LA ACEPTACIÓN: aceptar las circunstancias. Dejar de pelear con lo que 'ES'. Mirarlo de frente para poder construír alternativas reales y en lugar de cuentos de hadas.

2. LA ENTREGA: Soltar el control y hacer espacio para lo nuevo.

3. LA CONFIANZA: todo lo que sucede tiene un sentido y está alineado con el camino del alma. Cuando las cosas no son como querés, preguntate: ¿qué me esta mostrando esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esto?

4. LA ACCION DELIBERADA: Ir por lo que querés sin olvidar que el camino del alma tiene sus propias vueltas, muchas veces imposibles de entender desde la razón entonces, cuando te quedes atascado.Volvé al punto uno.

5. EL AGRADECIMIENTO: reconocer y disfrutar lo que tengo y quiero y lo que no tengo y no quiero.