Dime de qué color es tu pañuelo y te diré qué piensas: cuántos son y qué causas defienden

Las Madres de Plaza de Mayo iniciaron la historia durante la dictadura militar: fueron ellas quienes comenzaron a usar pañuelos blancos para identificarse, en demanda de la aparición con vida de sus hijos desaparecidos. Así fue como el pañuelo se convirtió en un símbolo local de la lucha contra la dictadura y un símbolo universal de la lucha por los Derechos Humanos.

Más de cuatro décadas después, la militancia feminista adoptó el pañuelo verde, en demanda del aborto legal, seguro y gratuito. Es, lejos, el pañuelo más popular: infinidad de mujeres lo llevan somo un accesorio, a menudo atado a sus carteras o sus mochilas, o a las presillas de sus pantalones.

Así fue como se abrió una caja de pandora que hizo que sectores a veces ideológicamente opuestos se sintieran en la necesidad de referenciarse a través de su pañuelo y su color correspondiente. Veamos,

Pañuelo violeta

El color forma parte de la mitología del movimiento feminista. Aunque no hay manera de corroborarlo históricamente, la leyenda dice que las 123 obreras textiles que murieron quemadas en un incendio en el galpón donde llevaban adelante una huelga en Nueva York en marzo de 1911 trabajaban con telas de ese color, que es también el que usa el feminismo cada 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.

Pañuelo celeste

También conocido como "Salvemos las 2 vidas". Representa la oposición al aborto legal, seguro y gratuito. Aquí lo luce María Eugenia Vidal.

Pañuelo negro

Fue creado recientemente para defender la separación de la Iglesia y el Estado. La frase Iglesia y Estado, asunto separado (no la causa, la frase) fue tomada de un tuit del cantante Ricky Martin (sic) y dio lugar a un diseño de la argentina Eliana Iñiguez. Sin embargo, alguien pensó que el pañuelo negro era demasiado dark. Y entonces, no sin razón, hubo cambio de colores.

Pañuelo naranja

Reemplazó al fugaz pañuelo negro. Lo notable es que pueden usarlo tanto los partidarios y partidarias del pañuelo verde como los partidarios y partidarias del pañuelo celeste, ya que los evangélicos (opuestos al aborto) defienden la separación de la Iglesia (católica) del Estado.

Pañuelo rojo

Los que usan los pañuelos rojos (como los concejales cordobeses de la foto) reclaman una ley que agilice los trámites de adopción. Como se ve, los pañuelos rojos tienen su propio logo.

Pañuelo rosa y celeste

No prendió demasiado, pero que existe, existe. El pañuelo rosa y celeste defiende la "Ley de Identidad para bebés fallecidos en el vientre materno", una iniciativa de la Fundación "Era en abril" que llegó al Congreso.

Pañuelo azul (I)

Fue visto el jueves 30 de agosto, durante la masiva marcha por la Educación Pública. Habrá que ver si prende.

Pañuelo fucsia

Lo ostentan los activistas que reclaman normas legales más efectivas contra el maltrato animal. Como se ve, también usan lazo naranja, que nada tiene que ver con el pañuelo del mismo color.

Pañuelo azul (II)

No confundir con Pañuelo azul (I). Surgió durante protestas policiales: representa la consigna "Ni un policía menos" y utiliza el color que históricamente representa a las fuerzas de seguridad.

Probablemente haya más que esta nota no registre. Lo cierto es que los pañuelos llegaron para quedarse. Y ahora dicen que una causa que no tiene su propio pañuelo no merece ser defendida.