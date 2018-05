Dos muertos y más de 1000 personas asistidas por el temporal, que afectó a seis provincias

Dos personas murieron, cientos fueron evacuadas y varios parajes quedaron aislados por el temporal que afectó en las últimas horas a las provincias Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Buenos Aires. Los informes reportan que hubo cortes de luz, árboles caídos y desborde de ríos y arroyos. Los fallecidos son los entrerrianos Daniel Monte (50), quien fue hallado sin vida al caer junto con su hijo de ocho años -que logró salir a la orilla- al arroyo del Medio en el departamento de Federal, y Lucio Cardozo (46), que fue arrastrado por las aguas del arroyo Gómez, en el departamento de La Paz.En Entre Ríos fueron también evacuadas 46 personas y más de 1.000 están siendo asistidas, ya que varios parajes quedaron aislados por las crecidas de arroyos que afectan la zona desde hace dos semanas.



El director de Defensa Civil, Lautaro López, confirmó que los departamentos entrerrianos más afectados por los temporales son Federación, Nogoyá, Paraná, Feliciano, La Paz, y Villaguay. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, explicó que "se constituyó un comité para la emergencia", ya que "según los pronósticos, las condiciones de inestabilidad continuarán al menos hasta el sábado".

En Corrientes hubo cientos de autoevacuados, cortes de energía y el derrumbe de una barranca en la ciudad de Goya, una de las más afectadas junto a Curuzú Cuatiá, Santa Lucía y Lavalle, donde el agua acumulada pasó de 150 a 300 milímetros en las últimas 48 horas. Quedaron suspendidas las clases en Goya, Santa Lucía, Lavalle, Gobernador Martínez, San Isidro, Esquina, Sauce, Perugorría, Carolina, Curuzú Cuatiá, Mocoretá y Monte Caseros.

En Posadas el temporal provocó la caída de algunos árboles es probable que durante la noche avance hacia el centro de la provincia. Las autoridades emitieron un alerta amarilla y el pronóstico advirtió sobre "el avance de un frente frío desde el sur, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora".

En la provincia de Santa Cruz también llegó el temporal: se suspendieron las clases para hoy en la ciudad de Río Gallegos.

En Córdoba había crecidas en los ríos de las sierras, mientras que algunas viviendas se inundaron en la zona norte del Valle de Punilla, detallaron las autoridades, según las cuales por el momento no había víctimas ni evacuados. El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la provincia, Claudio Vignetta, afirmó a Télam que "si bien las lluvias de esta jornada no superaron los 50 milímetros, la caída de agua fue permanente". Por otro parte, se espera una crecida del caudal del río Suquía en el tramo que atraviesa la ciudad de Córdoba debido a la descarga del excedente de agua del dique San Roque, que incrementó su volumen por las últimas lluvias, aunque desde la municipalidad aseguraron que "no provocará inconvenientes en la circulación vehicular".

En la ciudad bonaerense de San Antonio de Areco hubo 42 evacuados por el desborde del río.

La municipalidad de La Plata confirmó que continúa el "Nivel de atención del riesgo amarillo" por la posibilidad de lluvias y vientos, mientras que desde la Dirección de Hidrometeorología de la comuna se detalló que "hasta el momento se acumularon entre 6 y 12 milímetros de agua, según la zona".

Advirtieron además que "se espera un incremento en la intensidad de los vientos a partir de las 19 y hasta las 4 de la madrugada del viernes, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora".

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que no saque la basura a la vía pública para "no obstruir los desagües" y recomendaron "circular con precaución, no tocar cables ni postes de luz y asegurar objetos que puedan volarse en balcones y ventanas". En Buenos Aires se esperan para esta noche tormentas y ráfagas de entre 30 y 70 kilómetros por hora, que también afectarán al norte bonaerense y el sur de Entre Ríos y Santa Fe, adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los vientos serán del sector sur y permanecerán hasta mañana a la mañana, mientras que las mayores velocidades se esperan en el Río de La Plata.

Las lluvias serán por momentos fuertes y en forma de tormentas de manera aislada, mientras que la precipitación acumulada puede alcanzar entre 50 y 100 milímetros, completó el SMN.