Drogas, golpes y violación de menores: ahora acusan a los miembros de "Cielo razzo"

A apenas días de que un grupo de jóvenes publicara en un blog denuncias por abuso de menores contra integrantes de Onda Vaga, hechos similares rodean a otra banda, los rosarinos de Cielo Razzo.

La banda rosarina Cielo Razzo, en el ojo de la tormenta.

Hasta ahora, seis testimonios anónimos se sumaron a una Web abierta este lunes. En ellos, las denunciantes describen instancias de manoseos y relaciones sexuales forzadas, suministro de drogas y maltrato, episodios siempre sucedidos cuando eran menores de edad.

"Me chamuyó el baterista y terminamos chapando. En un momento me levantó la remera, le dije que no me gustaba y siguió haciéndolo igual. Me chupo las tetas sin mi consentimiento. Fue horrible. Me sentí sucia. Asquerosa", relata una de las jóvenes señalando que el hecho ocurrió cuando ella tenía "entre 15 y 16 años".

Abuso físico y psicológico

Otra de las denunciantes relata que accedieron a que la banda las llevara a su pueblo en el micro de gira. "Durante una hora de trayecto, nos maltratan psicólogicamente, se reían de nosotras, hacían chistes internos entre ellos, tuvimos sexo con dos de ellos frente a los otros, mientras ellos se nos seguían riendo. A ellos no les importó que fuéramos menores, ni siquiera preguntaron", explica.

"Tipos de más de 30. Con familia. La habían empezado a pegar con la música y salían a los pueblos a tocar. Se descontrolaban. Eran pendejos fiesteros por una noche. Donde nadie los veía. Nadie los juzgaba. Sexo en grupo. Faso. Merca en bolsa. Todo estaba permitido en ese recreo cómplice dentro del bendito colectivo", subraya el primero de los relatos publicado en el blog.

Hasta ahora los integrantes de Cielo Razzo, que tienen previsto volver a tocar en vivo el sábado en el Festival Bandera en Rosario, no realizaron declaraciones sobre la serie de denuncias.