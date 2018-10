El BMX le trajo a Argentina su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Iñaki Mazza y Agustina Roth se llevaron hoy la segunda medalla de oro de la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la categoría estilo libre de BMX.

Roth y Mazza se llevaron la segunda medalla para Argentina.

La prueba se llevó a cabo en el Parque Urbano de Puerto Madero, en la cual Mazza obtuvo 81 puntos en la primera pasada y 83 en la segunda; con Roth ubicándose en el segundo lugar con 74 puntos.

Además de las dos medallas de oro -la primera fue conseguida ayer por María Sol Ordas en remo-, Argentina hasta ahora ha sumado dos de plata y tres de bronce.

Alegría y aliento

"Me siento bien cuando la gente empieza a gritar. Es más, yo tuve un problemita, se me zafó un pie en la primera ronda y todos empezaron a alentar para que siga. Eso me ayudó para poder terminar mi ronda y de paso metí un par de trucos para ver si podía rellenar esos puntos que había perdido", declaró Roth a TN una vez finalizada la prueba.



En ese sentido, Mazza recalcó que "es bastante solitario" competir en el exterior y aquí tienen "ese plus de la gente que nos manda sus energías y eso nos motiva a ir más fuerte".