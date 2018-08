El Pocho Lavezzi tiene novia nueva: ella es del altiplano y bailará por un sueño

Ezequiel Lavezzi se separó de Yanina Screpante luego de diez años de relación. Los rumores de infidelidad, la distancia y otras incompatibilidades habrían sido los motivos de la separación luego de varios idas y vueltas. Pero sin que haya pasado demasiado tiempo de soltero, el jugador habría comenzado a conocerse con una bella conductora. Este nuevo romance fue revelado días antes de que comience Bailando por un Sueño, donde la joven debutará como participante.

Lavezzi se separó luego de 10 años de relación con Screpante.

La morocha no pisó la pista del programa de Marcelo Tinelli y parece que ya se llevó todos los premios al conquistar a uno de los hombres deseados por muchas mujeres. Según anunciaron en El Diario de Mariana, el futbolista estaría en pleno romance con Sofía Jujuy Jiménez. "Vos que no me contestaste el teléfono y que vas a estar en el programa de Marcelo Tinelli, a vos te hablo Sofía Jujuy Jiménez. Ella estuvo en China donde juega él", aseguró la periodista Karina Iavícoli.

Jujuy se separó del Pelado López a comienzos de año.

Según detalló la periodista, la relación comenzó con un intercambio de mensajes por las redes sociales y luego hubo un encuentro fuera del país.

Pero hasta hace un par de semanas, la ex del Pelado López fue consultada sobre los "Me Gusta" que recibe a sus fotos por parte del jugador y negó todo. “No lo conozco, ni idea. Pero sé que está de novio y después que un like no significa nada. Le debe tirar likes a todas”, señaló hace un mes atrás. Pero en tiempos presentes, la historia sería diferente.