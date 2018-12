El Tusi: la peligrosa droga de moda que Leo García mostró en su cuenta de Instagram

Se la conoce como la droga de las clases altas o la cocaína de los ricos. Se puso de moda en las fiestas electrónicas en Bogotá, en 2012. En la noche porteña, en cambio, se la llama “Tuci", con s o con c. El nombre no es algo que preocupe a los consumidores. Su nombre legal es 2CB y se trata de una sustancia psicodisléptica, sintetizada en Estados Unidos, en 1974 y fue bautizada como “cocaína rosa”.

En Buenos Aires su consumo es silencioso pero no por ello menos importante. Sin cuidado, el cantante Leo García realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram y habló sobre la sustancia. Luego compartió una imagen de la droga.

En primer lugar, inició el 'vivo' y dejó el teléfono activo mientras se lo escuchaba hablar con un amigo. "Es algo que no necesitás tomar nada más luego, no te deja mal, no te da ganas de comer, todos me la recomiendan por eso", se lo escucha decir y sigue. "No es como la merca que te da ganas de tomar alcohol, o el faso que comés, acá tomás esto y el viaje es total. Me dijeron que es de lo mejor, la tengo acá, tenemos que probarla".

Luego comenzó a hablar a su público conectado. Eran cerca de las 3 am y el rockero contó que no podía dormir. En pocos minutos había 30 seguidores conectados. El músico había tomado un mio-relajante, pero dijo que no le hizo el efecto correcto y que se sentía flojo pero no con sueño.

Los seguidores comenzaron a proponerle salir y otros le reclamaron que cante alguna canción. Molesto y sin ganas de darle el gusto a nadie, insistió con que no cantaría ni iría a ningún lado. Empezó a hablar sobre su vida, anunció que en unas semanas ingresará al quirófano para retocar su cara y su nariz nuevamente además de rectificar sus pectorales y hasta habló con cierto cuidado sobre su consumo de drogas.

"Quiero estar bien, ponerme una remera y poder lucir bien para mis shows", justificó. Ante algunos comentarios de sus fans el músico se molestó y cambió de tema. Comenzó a hablar de que tenía algo para probar, llamado Tusi. "Recuerden esta palabra. Busquen qué es", se hacía el interesante. Luego jugó a que se refería al apellido de Ciro Pertusi, cantante de Jauría, más conocido por su liderazgo en Attaque 77. "También me tomaría a Ciro", dijo en broma y un fan que entendió a qué se refería lo arengó a que se sumara a probar.

En la transmisión siguió hablando del tema pero evitó responder preguntas de los seguidores. "Eso es lo que tomás con Moria?", preguntó un fan, en referencia a Moria Casán. De inmediato, García cambió de tema pero al terminar compartió imágenes de la sustancia. Y sus stories continuaron siendo algo extrañas, pero siempre comparte imágenes particulares.

Más allá de lo que dijo Leo García al respecto, es importante prevenir sobre el consumo de la droga rosa.

EFECTO DE LA "COCAINA ROSA"

El llamado "viaje" que produce la sustancia es plenamente psicodélico. Según cuentan los consumidores en distintos sitios, altera todos los sentidos y cambia la percepción del mundo con alucinaciones visuales y del pensamiento. En algunos casos, el descontrol de la imaginación causa terribles ataques de miedo o pánico, igual que hace el LSD. Parece ser que esta droga combina los efectos alucinógenos de esta última sustancia con los efectos eufóricos y enérgicos del MDMA: la persona percibe como un aumento de energía muy placentero para el propio cuerpo, una sensación de fuerza exagerada y un intenso nerviosismo y excitación.

La sustancia rosa.

LA EXISTENCIA EN ARGENTINA

Según distintos registros policiales, en un comienzo esta droga fue detectada como parte de las sustancias que consumían varias bandas de ladrones colombianos instalados en la ciudad, en discotecas de música electrónica de Palermo y Costanera. El gramo puede valer cerca de 2 mil pesos y lo más común es comprarla fuera de las discotecas. Hace un año, por el decreto 722/1991, fue incluida en la lista de sustancias ilegales de nuestro país.