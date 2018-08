El descanso de la reina: Aretha Franklin, ícono máximo del soul, murió a los 76 años

La diva venía batallando un cáncer de páncreas desde el 2010. En su carrera, ganó 18 Grammys y se convirtió en la primera mujer en entrar al Rock and Roll Hall of Fame.

Según confirmó hoy su representante, Aretha Franklin, la cantante que dominó durante décadas el género del soul, murió el martes en su casa de Detroit. Tenía 76 años.

Ya el domingo habían comenzado a circular versiones de su ingreso a un hospital en estado de extrema gravedad a causa de un cáncer terminal. Su familia y allegados se habían instalado allí para acompañarla.

El año pasado, Franklin había anunciado oficialmente su retiro del mundo del espectáculo. "Estaré grabando, pero este será mi último año de conciertos. Esto es todo. Me siento muy enriquecida y satisfecha con la procedencia de mi carrera y dónde se encuentra", explicó.

Lo cierto es que a pesar de que nunca lo había comentado públicamente, la diva venía enfrentando al cáncer de páncreas desde 2010 y su salud venía deteriorándose progresivamente. En un comunicado en marzo, luego de que cancelara una serie de conciertos, la agencia que la representa señaló que había recibido orden de sus médicos de descansar.

Éxito e ícono

Con canciones como Respect, Natural Woman, I Say a Little Prayer o Chain of Fools, Franklin logró trascender de los coros de iglesia al terreno comercial, popularizando un género icónico afroamericano de la mano de su prodigiosa voz.

Franklin fue la primera mujer en ingresar al Rock and Roll Hall of Fame.

Durante su larga carrera, logró 18 premios Grammy y 44 nominaciones, vendió 75 millones de discos en todo el mundo y se convirtió en la primera mujer en acceder al Rock and Roll Hall of Fame, un año antes que Los Beatles.