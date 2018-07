El desconsolado pedido de la madre de un tripulante del pesquero hundido: "Sólo quiero llorar a mi hijo"

Los familiares de los tripulantes del buque pesquero Rigel volvieron a cargar contra la Prefectura después de haber hablado con el juez a cargo de la causa por el hundimiento del barco -el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral- y le reclamaron al Estado que active los diferentes procesos para que busquen los cuerpos de los marineros.

"Prefectura nos mintió a todos, primero dijo que el juez le había ordenado borrar las fotos. Pero el juez dijo que no autorizó nada de eso. En juez dice una cosa y acá en Prefectura otra cosa", dijo en declaraciones a la prensa Miguel Osorio, el padre del auxiliar de máquinas Cristian Osorio. "Sabemos que el barco no lo van a subir nunca. Va a pasar lo mismo que pasó en el Repunte. Los barcos hacen mucho tiempo que no tienen mantenimiento. El Rigel tenía 50 años, ya no tenía que estar en el agua. El 90% de la flota de Mar del Plata está en las mismas condiciones. A ellos no les interesa la vida humana", agregó.

Uno de los operarios del buque pesquero Rigel.

Los familiares de los tripulantes hace más de un mes que se encuentran en Mar del Plata a la espera de novedades: primero sobre el paredero del pesquero y luego sobre los operativos de rescate de los cuerpos de los tripulantes. Como consecuencia de las versiones cruzadas, Prefectura Naval decidió que cortaría la comunicación con la prensa sobre cómo se llevan adelante los trabajos de rescate. Esto sucedió luego de que se cuestionara, por diversas filtraciones, la información que brindó la fuerza.

"Quien regula, quien controla es la Prefectura. No tenemos información. No tenemos fotos. Dicen que hay una sola foto. Que hay que esperar a que el Tango llegue a puerto para procesarlas. El capitán había dicho que había borrado las fotos por orden del juez. Es una locura, salimos peor. Lo único que buscamos todos y yo, es que haya un Plan B. Que si la Prefectura no puede que intervengan las Fuerzas Armadas. Hace un mes que estoy acá, sólo quiero llorar a mi hjo. Hace un mes que no tenemos nada, ni siquiera la certeza de que vayan a buscar los cuerpos", dijo en llanto Graciela Godoy, madre del marinero Nahuel Navarrete.

Los familiares de la tripulación del buque pesquero Rigel, que fue encontrado ayer después de casi un mes de búsqueda, denunciaron errores en el operativo llevado adelante por la Prefectura Naval luego de que la fuerza confirmará que se apresta a llevar adelante el operativo para rescatar los cuerpos de los marineros.

El pesquero Rigel en una de las últimas fotos que se le sacaron.

El juez federal de Rawson Gustavo Lleral, que investiga el caso, explicó en declaraciones a TN que hay muchas dificultades para trabajar en la zona por el mal tiempo y el efecto de las corrientes marinas.

El Rigel estaba desaparecido desde el 8 de junio pasado y fue hallado el domingo en Rawson, Chubut, a 93 metros de profundidad. Lo encontró el guardacostas Tango a partir de un dato clave, ya que en los últimos días habían detectado "un nuevo blanco de interés" en la zona de búsqueda. El casco estaba en la misma zona donde se había reportado su última ubicación.

"Si llegado el momento encontraban el barco en esa posición, que tendría que hacer yo como mamá. Tengo mucha bronca, mucho dolor, me sentí que le están faltando el respeto a los chicos que fueron a trabajar", sostuvo la madre de uno de los tripulantes en declaraciones a la prensa. "El tiempo que se perdió. Si hubiera habido una cámara de aire al darse vuelta el barco. Las primeras horas eran fundamentales. Hoy seguimos con que el tiempo nos juega en contra", agregó.

Los tripulantes del Rigel en uno de los viajes de pesca.

Lleral explicó que el Tango sigue con sus trabajos en el lugar y que la tarea de investigación y de rescate llevará tiempo por las malas condiciones climáticas en la zona. El guardacostas opera con un robot que toma imágenes del pesquero hundido y que serán remitidas al juzgado para su análisis. El juez dijo que a partir de la obtención de estas imágenes podrán determinar qué provocó en su momento la desaparición y el hundimiento del pesquero. Esperan que las condiciones climáticas sean más favorables para realizar pericias en el Rigel.

Tras el hallazgo del buque, uno de los principales objetivos pasa ahora por la detección de los ocho cuerpos de los tripulantes desaparecidos. Lleral dijo que harán lo "humanamente posible" para tratar de dar con ellos pero explicó que la profundidad en la que está el pesquero -93 metros- genera muchas dificultades para avanzar en la investigación.

El Rigel era tripulado por el capitán Salvador Taliercio; el segundo patrón Rodrigo Sanita; el jefe de máquinas Néstor Rodríguez; el auxiliar Cristian Osorio; y los marineros Rodrigo Blanco, Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez y Pedro Mierez. Al día siguiente de su desaparición encontraron un cuerpo, que luego se determinaría que era de Taliercio.