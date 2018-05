El drama de la pensionada con siete hijos a la que Edesur le reclama $54 mil

La mujer asegura que el consumo no coincide con la facturación. La empresa sólo le responde con un plan de pagos.

En medio de la suba de tarifas en los servicios públicos, las historias de usuarios que recibieron facturas cuyos montos son imposibles de pagar comenzaron a masificarse. Hoy el Congreso tratará un proyecto de ley impulsado por la oposición para reducir la suba y adecuarla a los índices inflacionarios, aunque el Gobierno ya adelantó que Mauricio Macri la vetará si es aprobada.

En este contexto, una pensionada recibió una boleta del servicio de la luz que resulta impagable. Un año y medio atrás, Marta Ramírez, que vive en San Francisco Solano y tiene siete hijos, dejó de pagar el servicio de la luz porque no lo pudo seguir pagando. Para evitar que le cortaran el suministro, recurrió a Defensa al Consumidor.

Ahora, Ramírez acumula una deuda que asciende a los $54 mil en el servicio de Edesur. Según Diario Popular, en enero de 2017 la mujer dejó de pagar las boletas que llegaban a su hogar por la “elevada tarifa” y porque “la facturación no coincidía con el consumo”. Con 56 años, el único ingreso fijo de su hogar es el suyo, una pensión de poco menos de $7.000.

Marta Ramírez con la factura por $54 mil.

Ocurre que en 2016, de un mes a otro, el monto que llegaba en las facturas se duplicó, y pasó de los $480 a los $963. En enero de 2017, la boleta llegó con una nueva sorpresa: $1.500. “Agarré la calculadora y me di cuenta que si la pagaba no me iba a alcanzar para comer”, relató.

Al ingreso de su pensión se le suma el dinero que consigue como vendedora de productos de limpieza y perfumería, y el aporte de su hijo mayor, que es vendedor ambulante. Sin embargo, su esposo se quedó sin trabajo en 2016 luego de que cerrara la fábrica en la que trabajaba y no le pagaran la indemnización.

Hoy se trata el proyecto de ley para frenar la suba de las tarifas.

Si bien en Defensa al Consumidor le entregaron un documento que sirve para impedir que le corten la luz, Edesur le reclama el pago de la deuda. “Me hicieron un plan de pagos en el que tengo que poner 6 mil pesos de adelanto y 12 cuotas de 1.200 pesos, además de la boleta por el consumo mensual. No me quiero negar a pagar, pero no tengo esa plata. ¿Qué quieren, que salga a robar?”, lanzó Ramírez.

Según cuestiona la mujer, en 2001 su casa se incendió y los bomberos debieron cortar la luz. “Cuando la reconectaron, hicieron mal la conexión. Pedí más de 10 veces que me manden una cuadrilla pero nunca vinieron”, remarcó. Por eso, insiste en que el consumo no coincide con la facturación y que la empresa nunca se encargó de arreglar el medidor.