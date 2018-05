El drama de los padres que reclaman el cuerpo de una beba que "desapareció" en el hospital

El martes 1° de mayo, Belén Orellana llegó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, con pérdidas. Tras una ecografía de control, la joven que estaba embarazada de 8 meses, recibió la terrible de noticia de que beba había fallecido en su panza.

Horas después dio a luz a la nena que nació sin vida y, tras haber pasado dos días internada, pidió el cuerpo de su hija para hacer el velorio. En el hospital nadie pudo decirle dónde estaba la beba, ni que habían hecho con ella. Una semana después, le dijeron que la habían cremado.

Una beba fue cremada sin autorización de sus padres.

En diálogo con BigBang, Lucas Fernández, padre de la beba, explicó que ni él, ni su familia creen en la versión del hospital, porque desde un primer momento le dijeron que la nena había sido "desechada" y, después, cambiaron sus palabras para decir que en realidad no sabían dónde estaba.

"El reclamo lo voy a hacer todos los días en el hospital y la fiscalía me dijeron que en 10 días me van a poder dar más información del caso. Yo no creo para nada en la versión, porque primero dijeron que la nena fue desechada y después los directores el hospital dijeron que no sabían nada y ahora dicen que fue cremada, no yo la verdad eso no lo creo, estoy esperando las pericias policiales", aclaró Fernández a este portal.