El drama de otra escuela: llevan dos años con una pérdida de gas y clausuran la cocina

Una historia que se repite. Las autoridades de la escuela técnica número 6 de Lanús decidieron clausurar la cocina de la institución debido a una pérdida de gas que denunciaron hace dos años y no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades provinciales. Tomaron la decisión luego de la explosión de una garrafa que tuvo lugar en la escuela primaria 49 de Moreno, que mató el jueves a la vicerrectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.

La foto de la cocina clausurada. El reclamo de la escuela de Lanús.

”No es novedad, pasa que los directivos por aprietes no suspenden las clases y con este Gobierno con más razón pasa eso. Esta es una escuela técnica y las cosas las arreglan los alumnos, es decir, el consejo escolar bien gracias, los inspectores no quieren que las clases se suspendan y los directivos no siempre se callan porque siempre es un superior el que da la orden. Hemos estado días enteros sin agua”, denunció al portal La Unión de Lanús la profesora Bárbara Batallan.

Un año atrás, un alumno de la escuela sufrió la explosión de una de las estufas en su cara. "El año pasado le explotó una estufa en la cara a un alumno y se tapó todo porque no murió, pero esto pasa es más normal de lo que la gente imagina”.

"El año pasado le explotó una estufa en la cara a un alumno".

“Sé que se elevaron notas hace dos años para el cambio de las cocinas. Las estufas deberían pasar a verlas, pero eso no sucede. Tampoco pasan a ver los problemas con el agua y al final siempre se trepan los chicos con algún profe a solucionar el tema de los tanques”.