El drama de una mujer adicta al sexo: "Cinco veces por día no era suficiente"

Rebecca Barker, británica y madre de tres niños, abrió las puertas de su intimidad para contarle al mundo entero uno de los problemas que convirtió su vida en un infierno: su adicción al sexo.

En una entrevista periodística, Barker comentó de forma pública lo que vivió durante años para dar a entender que este tipo de problemas puede llegar a arruinar la vida de una persona si no se trata a tiempo.

Rebecca Barker contó que en el 2014 sufrió una adicción al sexo muy importante.

Según reveló, su extraño comportamiento apareció después de haber dado a luz a su tercer hijo. Aunque al principio a su pareja le parecía divertida la idea de convivir con alguien que quería mantener relaciones sexuales todo el día, con el paso del tiempo las cosas se complicaron.

En diálogo con la BBC, explicó que su adicción llegó a arruinar su relación porque tener sexo era siempre "lo primero en que pensaba" al levantarse. "No podía sacármelo de la cabeza. Sentía que todo me hacía pensar en eso y que el cuerpo me lo pedía", dijo.

Lo cierto es que las cosas se complicaron aún más para ella cuando su pareja empezó a molestarte por la situación.

"Al principio no le importaba pero hacia el final empezó a preguntarse por qué pasaba y qué lo provocaba", contó la mujer de 37 años, quien además sostuvo que ante su increíble insistencia, su esposo llegó a pensar que ella tenía una relación clandestina y que quería tener mucho sexo porque se sentía culpable por engañarlo.

Su obsesión la llevó a separarse del padre de sus hijos.

Como las cosas entre ellos se pusieron bastante tensas, Barker sintió que necesitaba "un descanso" y se fue a vivir con su madre. "Mi compañero me dejó ir y la relación se rompió muy poco tiempo después", aclaró.

La mujer comentó que su vida cambió para mal en el 2012, cuando nació su tercer hijo. En ese momento, le diagnosticaron que sufría de depresión, y su psiquiatra intentó ayudarla con diferentes medicaciones. Sin embargo, después llegó a su vida la adicción al sexo y, finalmente, en el 2014 decidió alejarse de todo.

Barker dijo que encontró varios hábitos que la ayudaron a salir a adelante.

En un plan de reencontrase con ella misma, cambió de trabajo, se separó de su pareja y se mudó a Francia para adoptar muchos cambios que le resultaron favorables en su adicción.

La conocida organización británica "Relate", definió la adicción sexual como "cualquier actividad sexual que una persona siente que está "fuera de su control".

Aunque todavía la Organización Mundial de la Salud (OMS) no incluyó el "Trastorno del comportamiento sexual compulsivo" como una enfermedad, se espera que en mayo de 2019 sí lo haga.