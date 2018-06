El dramático diálogo entre la médica y un familiar de la mujer que murió durante un chequeo

Aunque todavía hay muchas dudas acerca de lo que ocurrió en el instituto médico de Recoleta donde murió María Cristina Portillo, la joven de 27 años que se sometió un bloqueo por un problema de lumbalgia, en las últimas horas trascendió el terrible momento en que la médica a cargo del procedimiento le comunica a un familiar de la fallecida lo que ocurrió.

María Cristina Portillo falleció tras hacerse un bloqueo en un centro médico de Recoleta.

Según reveló una grabación, pasaron varias horas desde que la paciente ingresó al consultorio y el tiempo que la familia tardó en enterarse de lo que había pasado.

En el material al que accedió TN, se puede reconocer como después de un buen rato la doctora que atendió a Portillo sale al pasillo para llamar al cuñado de la mujer de 27 años, con la intención de darle la peor noticia.

"Se descompensó, la tuvimos que entubar, vino la emergencia, la reanimamos y no pudimos sacarla", dijo la médica con mucho pesar, a lo que el familiar de Portillo contestó: "Ella avisó que era alérgica a todo".

"No, me dijo que era alérgica al diclofenac. Hizo una reacción alérgica, le pasamos toda la medicación que hay que pasarle para eso. A pesar de eso, no la pudimos sacar. Falleció", le dijo con sinceridad.

La joven de 27 años perdió la vida por una alergia a un medicamento.

"No", dijo el cuñado, por lo que la doctora intentó indicarle que ella misma estuvo a cargo del procedimiento y que, a pesar de que estas cosas nunca pasan, se la intentó reanimar pero no fue posible su recuperación.

Conmocionada por la situación, la profesional le explicó al familiar de Portillo que no podía creer lo que había pasado, y que en 20 años de profesión nunca se había tenido que enfrentar a algo así.

En las últimas horas trascendió como fue el momento en que la médica comunicó la terrible noticia.

"Estoy desesperada, desesperada como vos. La hemos reanimado, le hemos hecho todo, absolutamente todas las maniobras que se pueden hacer, absolutamente todo. La medicina lamentablemente tiene estas cosas que son inexplicables para nosotros, absolutamente inexplicable, absolutamente inexplicable", dijo al final.

La causa es investigada como "muerte dudosa" por el Juzgado Criminal y Correccional N° 40, a cargo de la Dra. Paula Verónica González.