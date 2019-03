El entrenador de perros más famoso del mundo y una inquietante experiencia con el más allá

César Millán nació en México pero a los 21 años viajó a Estados Unidos en búsqueda de un futuro mejor. Gracias a que desde su infancia convivió con perros y demás animales de granja, aprendió sobre compartimiento canino y cómo se relaciona con otras especies. Es uno de los más reconocidos entrenadores de perros del mundo basado en la comunicación con cada cuadrúpedo.

En un cruce llamativo, fue convocado a someterse a una experiencia con la vida después de la muerte. Específicamente, lo invitaron a conversar con uno de los médiums de Hollywood más solicitados.

Se trata de Tyler Henry, un joven de 23 años, que durante distintos encuentros intenta transmitir mensajes que asegura recibir por parte de personas fallecidas, como también animales. "El vínculo con Tyler fue una relación escéptica, fue como una cuestión de marketing. Hoy pienso diferente", reveló en diálogo con BigBang.

Tyler le realiza una lectura a César donde este se reencuentra con su pasado.

Millán admite que no creía en que sea posible pero que de todas maneras aceptó propuesta. Su cambio de opinión es tan concreto que aseguró a este sitio que sumará más personas en su empresa que cuenten con el don de la clarividencia.

-¿Cómo te imaginabas que iba a ser la experiencia con un medium?

-Sinceramente, no me imaginaba cómo sería. Nunca me dio atracción saber, ni buscar información. Nunca me interesé. Se que muchas personas encuentran alivio pero no me motivaba tampoco ninguna situación personal. Nunca creí que podría un humano conectarse, siempre pensé que eran farsantes. El vínculo con Tyler fue una relación escéptica, fue como una cuestión de marketing. Dije: 'Hagámoslo' y así lo hicimos. Hoy pienso diferente.

-Tyler es uno de los mediums famosos de Hollywood. Son más los mentalistas que llegan a ser reconocidos en los Estados Unidos. ¿Por qué crees que ocurre éste fenómeno?

-Hay personas que están incompletas, que están confundidas por no poder terminar de cerrar alguna historia con su abuelo o un padre o sus perros. Quizás está mal o ansiosa. Es bueno completar una conversación pendiente. Estar conectada espiritualmente para vivir mejor de forma terrenal. Lo puedo decir ahora. Es una búsqueda de paz terrenal, creo esa es la razón para buscar a Tyler. Incluso si desean conectar con una mascota con la que compartieron tiempo de vida.

-¿Qué conexión sentiste? ¿Deseabas hablar con algún familiar que falleció o algún problema para resolver?

-No tengo ningún problema, no soy de esas personas que necesitan conectarse con los que no están aquí, con nosotros. Tenía tiempo libre y la espinilla de saber si hay personas que tienen esa habilidad. Estoy contento por todas esas personas que pasaron por mi vida. Lo que viví no me sorprendió, porque fue algo que verán en el episodio pero que en sí tiene que ver con mis animales, y se que mucha gente habla con sus mascotas como yo lo hago pero no me imaginé que Tyler podría conectarse de esa manera. Los animales siempre se conectan con nosotros, es real que existe la telepatía entre animales y los humanos. Lo vivo con mis perros diariamente...

-¿Cómo esa comunicación entre los animales y los humanos?

-Los animales se comunican con sus amos por cuestiones muy especificas. Nos marcan situaciones... No me sorprende esa parte. Es una cuestión animal, mediante la telepatía se conectan contigo de una forma muy pura, muy simple. Los animales no tienen forma de mentir. Cuando pasa a ser un humano el que tiene este tipo de poder me generaba dudas. Vi muchos farsantes. Me sorprendió que un humano pueda hacer genuinamente ese viaje, esa conexión con seres que ya no están.

-¿Creés que existe una conexión entre los perros y los espíritus?

-No sé si con espíritus. Nunca le pedí a mis perros que me conecten con el más allá. (Se ríe) Pero si hay una conexión entre los perros y la tierra, con el mundo. Ellos vienen a ti y te cuentan, te dicen que están preocupados por algo o, incluso, que está pasando algo en otro lado. Siente esa conexión con su familia, es muy creíble.

-¿Qué cambió en vos ésta experiencia?

-Soy muy sensible. En mis entrenamientos no modificaré nada pero lo que sí voy a cambiar es sumar personas que tengan esa habilidad, como la de Tyler, para que vengan a mi rancho y den clases. Pienso que en el colonialismo cuando vinieron a nuestros países, tomaron a las personas con ese don como negativas y le decían brujos pero esas personas tenían esa habilidad. Cuanto más nos conectemos y más sensibles seamos con la energía mucho mejor para los animales y para todos nosotros.

Cuándo ver el programa

El viernes 22 de marzo a las 22 hs., E! emitirá el primer episodio de la cuarta temporada de 'Hollywood Medium con Tyler Henry'. El médium de Hollywood trae nuevas lecturas a las celebridades que están en busca de consejos, conexiones y de intercambios con los seres queridos que han fallecido.

Entre las figuras que participarán de esta nueva edición se destacan Rebel Wilson, Sofía Vergara, Carson Kressley, Brad Goreski, AnneHeche, y Steve O. En ésta nueva edición, ofrecerá a los espectadores algo que a lo largo de sus pasadas tres emisiones nunca han tenido oportunidad de ver: el detrás de escena de las lecturas donde podrán observar, por ejemplo, cómo el cerebro de Tyler es escaneado mientras hace su trabajo, lo cual permitirá apreciar de qué manera va sufriendo reacciones y modificaciones acorde transcurren los minutos.