"El femicida de mi mamá es el Estado": el conmovedor relato de Flor de la V en el Congreso

Hace una semana, Flor de la V contó que había perdido a su madre por un aborto clandestino. Su historia conmovió y fue lo que generó que su participación en el Congreso tenga mayor visibilización. "El Estado debería brindar lugares seguros para que no muera ni una más, ni una mujer más", inició su discurso.

Flor de la V pidió que el Estado la escuche.

"Yo nunca pensé que iba a contar esta historia, que iba a hablar de mi madre. Cuando entré al jardín, cuando eran los actos escolares, cuando estaba esperando la merienda, cuando me casé, cuando tuve a mis hijos, siempre la busqué, y no hay día que no la llore", expresó conteniendo las lágrimas.

"Desde que me enteré, estuve buscando la cara del femicida de mi madre, imaginándome. Y hoy sé quien fue: el Estado. En sus manos está la responsabilidad", subrayó.

"Yo los miro a la cara. Acá no estamos discutiendo desde cuándo hay vida, estamos hablando de otra cosa. El aborto es una decisión privada de cada ser humano, no es una decisión pública. Estamos hablando de despenalizar una práctica quirúrgica que depende del Estado. El Estado, en lugar de castigar a las mujeres, debería brindar lugares seguros para que no muera ni una mujer más", resaltó y dijo antes de hacer una pausa: "No quiero que la muerte de mi madre sea en vano".

"No creo que nadie se quiera desprender de un hijo. Ninguna mujer lo desea. Se llega a eso porque ya no se tiene otra posibilidad. Si me toca vivir una situación semejante decimos en familia 'podemos sobrellevar esta situación' pero no todas las mujeres pueden hacer eso", había explicado en su programa Flor de tarde, por Ciudad Magazine.

"Toda mi vida la necesité, y nadie pensó en mí. El Estado no pensó en mí, los políticos no pensaron en mí y en muchos chicos más. Es hora de decir 'basta', por eso yo le pido al Estado y a los políticos: aborto seguro, legal, gratuito para todas las mujeres", concluyó.