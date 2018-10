El frío comunicado de la banda "Cielo razzo" tras las 11 denuncias por abuso de menores

Luego de las denuncias por abuso que salieron ayer a la luz contra integrantes de "Cielo razzo", la banda rosarina emitió un comunicado donde rechazó las acusaciones. “Nos ponemos a disposición para aclarar lo que sea necesario en el ámbito que corresponde, ya que por las redes y sin pruebas, lo único que se genera es más confusión y angustia”, aseguran, también por las redes sociales.

Las denuncias salieron a la luz ayer, mediante un blog titulado Denuncias Cielo Razzo, destinado a que las víctimas de la banda de rock relaten, de manera anónima, experiencias de acoso y abuso sexual que vivieron una decena de mujeres, la mayoría de ellas cuando eran menores de edad.

Los testimonios apuntan a todos los integrantes de Cielo Razzo.

En uno de los testimonios, una de las víctimas asegura: “Me chamuyó el baterista y terminamos chapando. En un momento me levantó la remera, le dije que no me gustaba y siguió haciéndolo igual. Me chupó las tetas sin mi consentimiento. Fue horrible, me sentí sucia, asquerosa”.

En las últimas horas, la banda de rock nacida en Rosario emitió un breve comunicado donde respondieron ante la ola de testimonios anónimos. “No somos eso, no lo fuimos ni lo seremos”, apuntaron los músicos, que remarcaron: “Nos toca jugar una partida muy amarga a partir de las acusaciones en nuestra contra que se hicieron en un blog”.

“Realmente estamos muy dolidos por atravesar este momento, ustedes saben bien quienes somos como personas y el respeto y agradecimiento continuo que siempre demostramos”, agregan en el comunicado.

Los integrantes de la banda Cielo Razzo.

La web cuenta, por ahora, con once testimonios de mujeres que relatan situaciones de acoso y abuso contra los músicos, en situaciones y contextos muy diversos: desde denuncias donde cuentan que fueron obligadas o estimuladas a drogarse, a tener relaciones sexuales de manera forzada o violencia psicológica. En la mayoría de los casos, se trataba de chicas que al momento de esa situación eran menores de edad.

En un comunicado, las administradoras del blog dijeron además que recibieron decenas de comentarios con insultos. “En las últimas horas nos han llegado más experiencias, pero debido a la gran falta de respeto y extrema violencia en los comentarios que recibimos al hacerlo de manera anónima, por medio a represalias, decidimos NO publicar más testimonios y dejar de exponer a las víctimas a insultos y más humillación de la que ya hayan sufrido”.