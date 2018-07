El homicidio cometido por Pity Álvarez: qué se sabe de la causa y dónde está detenido

El cantante Cristian "Pity" Álvarez se entregó el viernes a la mañana en la comisaría N° 52 de Villa Lugano luego de permanecer 24 horas prófugo de la Justicia, tras asesinar de 4 disparos a Cristian Díaz, un hombre de 36 años que se encontraba junto a él en la madrugada del jueves.

El ex líder de la banda "Viejas locas" permanece detenido en el penal de Ezeiza, a donde fue trasladado después de negarse a declarar ante el juez que investiga la causa.

Cristian "Pity" Álvarez se entregó luego de haber asesinado a un vecino.

Durante la mañana del jueves trascendió la terrible noticia de que en la madruga "Pity" Alvárez había asesinado de varios balazos a un hombre en Villa Lugano, aunque ni su familia ni su abogado sabían qué era lo que había pasado debido a que el cantante se había escapado de la escena del crimen y estaba prófugo.

Las primeras versiones indicaban que todo comenzó con una pelea entre los dos, aunque otros sostuvieron que el problema inició cuando el ahora detenido quiso comprarle droga al hombre, y este no quiso venderle, una versión rechazada por la familia de la víctima.

Díaz falleció luego de recibir 4 disparos.

A pesar de que todavía hay muchos cabos sueltos, en las últimas horas trascendieron varios datos del estado de salud en que Álvarez se presentó en la comisaría, después de declarar ante la prensa que había matado a su conocido para defenderse.

Qué se sabe de la investigación que lo tiene cómo principal sospechoso de un crimen

Después de que trascendiera la noticia del asesinato, se descubrió que el cantante había estado durante la madruga en el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Debido a esto, la policía hizo un rastrillaje en la zona, y cerca del lugar encontraron el auto del, hasta ese entonces, sólo sospechoso.

El auto de Álvarez due hallado cerca del boliche Pinar de Rocha.

Dentro del vehículo se halló un boleto de compra-venta y cédula verde de una Motocicleta Yamaha XTZ , tres celulares, 16.400 dólares, jeringas hipodérmicas sin utilizar y varias ya utilizadas. A demás, los efectivos hallaron envoltorios de pasta base , cuatro discos rígidos , una bala de calibre 45 , pasaporte a nombre del cantante, fotos con amigos, un portatarjetero, dos pipas (para consumir estupefacientes) y un cassette VHS.

Tras el hallazgo, pasaron varias horas hasta que hubo noticias de Álvarez, quien finalmente se entregó a la policía a las 7 de la mañana del viernes acompañado de su abogado. Antes de entrar a la comisaria, el rockero confesó que había matado a la víctima.

El cantante se entregó en la mañana del viernes junto a su abogado.

"Yo fui el que disparé. No vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era entre él y yo, creo que cualquier animal haría lo mismo. Él era un pibe que choreaba y no sé. No era un tema de drogas. No éramos amigos, nada que ver. Lo maté porque si no me iba a matar él", aseguró ante las cámaras.

Aunque el líder de Intoxicados dio a entender que pudo haber cometido el crimen en su propia defensa, la Policía de la Ciudad tiene probado que el hombre fallecido no portaba armas de fuego.

Del mismo modo, la autopsia determinó que Díaz murió producto de los 4 disparos de bala, los cuales 3 de ellos fueron efectuados en el rostro de la víctima, cuando seguramente ya estaba en el piso.

Por su parte, el abogado de "Pity" aseguró en declaraciones a la prensa que el arma que utilizó el cantante no era de su pertenencia, y que llegó a la comisaría perdido en tiempo y espacio. "Por momentos esta eufórico, por momentos está con una especie de estado de sueño profundo. Cuando esté consciente va a declarar qué es lo que sucedió pero en este momento no se puede ni mantener despierto", comentó.

Erika Boveri estuvo en pareja con el cantante durante 1 año.

Mientras que la Justicia intenta dar con las razones que llevaron al cantante de Intoxicados a terminar con la vida de Díaz, su ex novia Érika Boveri se mostró sorprendida por el desenlace del hecho y señaló que “pondría las manos en el fuego” por el músico sin dudarlo.

“No puede ni pudo salir adelante. El amor que tiene él adentro es incondicional. Es solidario, humilde y respetuoso. Él siempre fue muy educado. Nunca lo vi con armas, pero supe que andaba con armas porque quedó asustado por una situación que tuvo con una fan”, sostuvo.

"Pity" Álvarez se negó a declarar ante el juez que investiga la causa.