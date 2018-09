El mensaje del pibe que les respondió a los que le hicieron bullying: "No dejen que ningún gil los pase por arriba"

A la respuesta a syde Agustín Travesaro, el estudiantes de 24 años de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, a sus ex compañeros del colegio secundario que se volvió viral, debido a que en ella denunció el bullying que recibió durante años, le siguieron una serie de aclaraciones en donde el protagonista explicó algunas de las situaciones.

“No es por ser reiterativo pero realmente agradezco todos sus mensajes. Lamento no poder dedicarles el tiempo para leerlos porque jamás en mi vida me bombardearon tanto en las redes sociales. Prometo que cuando se calme todo me voy a tomar el tiempo de leerlos y contestarles a todxs”, comenzó su explicación Traversaro que utilizó su cuenta de Twitter para difundir sus razones.

“Sólo puedo decir que jamás imaginé que esto podía llegar a tanto. Y que lejos de ser perfecto, y tampoco soy ni me considero el ejemplo de nada. Solamente usé mi Twitter como lo uso siempre para todo para expresar algo. Ni siquiera buscaba dar ningún mensaje.”, prosiguió. Y realmente estoy tratando de no tocar el celular porque cada cosa que abro está inundada de mensajes. Hasta para ir a la tele me contactaron. Y sin dudas les agradezco todos y cada uno. Y más tarde que temprano, no dejen que ningún gil los pase por arriba”, concluyó.

Incluso Travesaro publicó un video en donde relató que, debido a que en los primeros tuis había dejado en número de uno de sus ex compañeros, tuvo que borrar algunos posteos debido a que las personas referidas en ellos llegaron a recibir amenazas.