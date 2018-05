El otro "negro de WhatsApp": parece inofensivo pero es maldito y te puede colgar el celular

Hubo un tiempo en que WhatsApp albergó a un personaje que llamaba la atención por sus atributos físicos. Con cierta simpleza, todos lo apodaron - ¿apodamos? - como el “Negro del WhatsApp”. Si llegaba su imagen, seguro traía una sorpresa bajo la cintura. Ahora, otro “negro” que llega por WhatsApp también trae sorpresas, aunque no son para nada positivas.

Se trata del “botón negro”, un aparente emoji que parece inofensivo, casi parecido a una pequeña bomba. Pero no. Lo que a simple vista provoca intriga también tiene una sorpresa, aunque no bajo la cintura. Se trata de un texto extraño oculto tras el emoji, que se volvió viral, con el que todos los usuarios deben tener extremo cuidado, aunque no provoque daños permanentes en los teléfonos celulares.

El original. El "Negro de WhatsApp" fue furor en las redes tiempo atrás.

El botón negro de WhatsApp no es un virus, ni un troyano. Se trata de un caracter especial, maldito, que parece inofensivo al lado del otro “Negro de WhatsApp”. El mensaje se viralizó y ya le llegó a muchos: “¡No toquen este botón negro! ¡Congela tu teléfono!”, dice el texto que acompaña al botón en cuestión.

Lo cierto es que se trata de un carácter especial que trae oculto millones de caracteres, escondidos detrás de la apariencia de un sencillo emoji oscuro. Esa es la razón que produce que el teléfono se cuelgue, tanto que no podrá reaccionar.

El mensaje que se volvió viral y sirve para prevenir fallas en el celular.

De todos modos no te preocupes. Si la curiosidad te ganó y apretaste el botón negro, la solución no demora demasiado: deberás o bien reiniciar la aplicación de WhatsApp o directamente apagar el equipo y volver a encenderlo. Nada grave le ocurrirá, solo que experimentarás una lentitud poco habitual, que golpea mucho más a los equipos más viejos o con rendimiento más bajo.