El penoso show de Rodrigo Eguillor: ahora dijo que cuando filmó el video "estaba bajo estrés psiquiátrico"

Rodrigo Eguillor, el joven acusado de abuso sexual, quedó en libertad después de haber sido detenido ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Al salir de la alcaldía Roberto Petinatto en Olmos dialogó brevemente con la prensa ante la cual negó todo tipo de acusaciones y sólo se limitó a pedir perdón por la serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram.

“Todos ustedes (en relación a los medios) armaron un circo que lo van a tener que pagar. El tema judicial. Lo único que pido es que cese este hostigamiento. Me siento muy mal. Me arrepiento del video. Si alguna persona fue ofendida le pido perdón”, afirmó Eguillor mientras esperaba que lo pase a buscar un remise que contrató su familia para que lo traslade.

Consultado sobre las varias denuncias en su contra, como también procesos judiciales que ya afronta, negó toda situación y afirmó que no hay pruebas en su contra por más que una de esas causas ya se encuentra en juicio oral. “Todas las denuncias no tienen ni pruebas, ni va a elevarse a juicio oral. Cesen este hostigamiento que es innecesario”, dijo.

Eguillor además afirmó que no volverá a la casa de sus padres y deslizó que tiene pensado radicarse en algún lugar sobre el cual no quiso dar detalles. No obstante ello remarcó en varias ocasiones que todo tema judicial que quiera abordar la prensa tendría que ser mediante su abogado pero no pudo responder de quién se trata.

Para buscar desligarse de todo lo ocurrido manifestó: “todo lo que dije en el video no es mi visión. Fue de un chico que estaba bajo un estrés psicológico y psiquiátrico. Mi vieja no apareció por ningún lado”.