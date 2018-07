El picante descargo de Flor de la V contra Lizy Tagliani por el humor trans: “No construye”

La ex vedette se animó a criticar la manera en que su colega bromea sobre su condición. "Yo le diría que lo piense", aseguró.

En las últimas horas, Florencia de la V brindó una entrevista para una revista y, además de hablar de varias cuestiones, a la diva le preguntaron qué opinaba de Lizy Tagliani. Lejos de esquivar la respuesta, la ex vedette fue por todo y aseguró que la manera de hacer humor que tiene su colega no contribuye para nada a generar menos discriminación contra las personas trans.

Florencia de la V criticó a Lizy Tagliani por su manera de hacer humor.

En este contexto, la ahora panelista de Los ángeles de la Mañana explicó que está muy comprometida con el colectivo argentino que busca la igualdad de quienes son lesbianas, gays, bisexuales y trans, por lo que opina que los chistes que realiza Tagliani abren una puerta hacia la "peligrosa" homofobia.

"Ella me encanta, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino. Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo", dijo en diálogo con Gente.

Tagliani suele bromear sobre su condición transexual.

Sobre esto, agregó que con este tipo de chistes se permite la descalificación, y que por eso mismo hace años decidió cambiar su manera de comunicarse con la gente, y dejó de burlarse de su identidad para que los demás la respetaran.

"Burlarme de mi identidad era un modo de transar la aceptación de la gente", comentó sobre su pasado, al mismo tiempo que aclaró que desde que cambió su manera de hacer humor, muchos la critican y le dicen que "se cree una señora".

De la V reveló que sufrió criticas tras cambiar su manera de hacer humor.

"Me di cuenta de que ya no necesitaba decir que llevaba una maquinita de afeitar en la cartera para que me quieran", aseguró por último.

Como no podía ser de otra manera, Lizy Tagliani enfrentó los comentarios de la humorista, y desde su Twitter, optó por salir a responderle.

cada uno construye lo que quiere... pero no significa que para ello deba destruir la casa de al lado... en lugar de matarme a mi debería educar a quienes aún no entiendan que yo soy yo y otra persona es otra y AMBAS merecemos respeto https://t.co/b0jC9Ux4sv — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 12 de julio de 2018

"Cada uno construye lo que quiere, pero no significa que para ello deba destruir la casa de al lado", comentó, antes de finalizar con una frase directa hacia Florencia de la V: "En lugar de matarme a mi, debería educar a quienes aún no entiendan que yo soy yo y otra persona es otra y AMBAS merecemos respeto".