El plan "contención" de Vidal y el timbreo que preocupó al Gobierno: las tapas del domingo

POLÍTICA

Vidal baja más dinero en el conurbano para morigerar la crisis. La provincia de Buenos Aires llevará adelante un plan, en conjunto con el Gobierno nacional, para aumentar las partidas destinadas a la compra de alimentos. En promedio subirán un 20%. En el oficialismo admiten que si bien en compración con años anteriores se aumentó el presupuesto, la inflación y la crisis cambiaria hicieron que no den abasto los comedores. Será un paliativo que también se llevará adelante con las organizaciones barriales.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el timbreo de ayer.

Cambiemos volvió a los "timbreos" pero con algunas bajas. El Gobierno nacional, su par de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad realizaron ayer el primer timbreo nacional después de la crisis cambiaría. El presidente Mauricio Macri no participó debido a que todavía no llegó de su gira oficial. Quién si estuvo y sorprendió, ya que a la noche anterior no estaba confirmada su participación, fue la gobernadora María Eugenia Vidal. El informe final tampoco generó sorpresas. "Fue duro; hubo muchos reclamos que eran obvios por la crisis", explicó uno de los ministros que salió a la calle.

Una de las fotos del timbreo nacional que se realizó ayer.

A diez días de la votación de la despenalización del aborto la Iglesia convoca a una marcha en rechazo. Después de "jugar" de forma menos pública, y ante un escenario con al menos 14 senadores que todavía no se expidieron sobre cómo votarán en 8 de agosto, la Iglesia se sumó a la convocatoria de la marcha contra la interrupción voluntaria del embarazo que se realizará mañana. Sin embargo el lugar en el que convoca no es la Plaza de Mayo o la Facultad de Derecho de la UBA, sino directamente la residencia presidencial: la Quinta de Olivos. En la Casa Rosada comenzaron los primeros sondeos debido a que en todas las encuentas que manejan, no sólo ellos sino además los diferentes senadores que mandaron a sondear sus respectivas provincias, los números muestran una tendencia a favor de la despenalización lo que, de no salir la ley, "puede llegar a generar un problema".

Yasky le dio "una ayudita" a Baradel para que si no acata la conciliación tenga una herramienta para intentar evitar la multa.

Baradel va al paro y acrecienta la división entre los gremios docentes. Después de que el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Marcelo Villegas, decretó la conciliación obligatoria para que no se lleve adelante el paro docente del lunes y martes; la mayoría de los gremios provinciales anunciaron que lo acatarán. Sin embargo, SUTEBA, a cargo Roberto Baradel, adelantó que mantendrá la huelga. Para evitar una multa como la que se le impuso a camioneros, Baradel recibió "una ayuda" de su padrino político, el también sindicalista y diputado nacional por el kirchnerismo, Hugo Yasky, quien llamó a un paro nacional. Sin embargo el anuncio cayó como un balde de agua fría en los gremios docentes que acusaron a Baradel de buscar "mezclar los tantos". Mañana se verán las cartas.

POLICIALES

Bullrich reemplaza a la Gendarmería en el Conurbano con la Policía Federal. El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, avanzará en las próximas semanas con el reemplazo de los efectivos de la Gendarmería Nacional que se encuentran realizando diferentes tareas en el Conurbano. Quienes ingresaran para relevarlos serán efectivos de la Policía Federal, según publicó hoy el diario La Nacion. Después de la creación de la Policía de la Ciudad cerca de 20.000 efectivos de la federal comenzaron a ser trasladados a diversos puntos del país para tareas de investigación contra el crimen organizado. La idea es volver a estudiar la asignación de personal para distribuirlos en algunos municipios bonarenses.