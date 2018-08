El relato de la madre del siniestro violador de Marcos Paz: "Es un psicópata, yo lo entregué"

A principios de agosto, la Policía difundió un video en el que se mostraba cómo una nena de 12 años era secuestrada y luego abusada sexualmente. El material se difundió para identificar al atacante, quien finalmente -tras varios días de búsqueda- fue detenido.

Ahora, la mamá de David Nahuel López, el acusado de haber violado a la niña, habló sobre la detención de su hijo, y confesó que ella misma lo entregó a la policía tras darse cuenta que el chico de la filmación era él. "Yo lo entregué. Mi hijo es un psicópata", aseguró.

David Nahuel López fue detenido por haber abusado a una nena de 12 años.

En diálogo con Crónica, Laura, la madre del joven de 21 años, explicó que al principio no sabía que su hijo había aparecido en el video difundido por la policía, pero que después sus hijas le mostraron lo que había pasado en Marcos Paz, y cuando observó bien la filmación, se dio cuenta de que el atacante le parecía conocido.

"Con el video, vi la forma de caminar y me di cuenta que era él, que no había dudas. Yo lo entregué. Yo lo esperé, yo lo vi y le dije que él sabía lo que había hecho y le pedí que fuera a donde estaba la policía. No pude hablar con él sobre lo que pasó, simplemente me dijo '¿qué hice?', y le dije que se entregara", contó.

Además, aclaró que después de haber cometido la violación, el joven volvió a su casa, se cambió de ropa, se acostó un rato, y luego se fue hacia lo de su novia, donde fue detenido unos días después luego de que su madre revelara su paradero.

El sospechoso se sacó la ropa que usó en el momento del ataque sexual.

"Yo creo que la que podía saber algo era la novia, porque después me enteré que Nahuel tenía una mordedura en la mano y yo nunca se la había visto. Su novia estaba siempre con él", dijo.

"La novia se contradice al decir que no sabía nada sobre lo que había hecho Nahuel. Cuando yo llegué a su casa con la policía, ella como que no se mostró sorprendida, ni me preguntó qué había pasado", aseguró.

Además, Laura dijo que toda su vida se va a preguntar por qué su hijo hizo una cosa así, aunque cree que nunca va a encontrar la respuesta.

"A veces veía a mi hijo depresivo. Muchas veces hablaba mucho conmigo, y después otro día me decía dos palabras nada más. Es un psicópata", aseguró.

La mamá del acusado dijo que su hijo es un psicópata.

"No sé cómo se sigue ahora, tengo que hacerlo por mis hijas. Si fuera por uno se sacaría la vida y ya, pero no hay que ser cobarde, hay que enfrentar las cosas como son", cerró.