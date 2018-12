El sexista comentario del Chaqueño Palavecino a una periodista y su pedido de disculpas

Oscar el "Chaqueño Palavecino" entró en el centro de la polémica en las últimas horas, después de que una periodista de Córdoba hablara en sus redes sociales de una situación incomoda que vivió con el cantante en medio de una entrevista donde la acusó de haber "recorrido" muchas camas.

Enojada y dolida, Ivana Freitag decidió hacer su descargo en Facebook, por lo que el artista hizo lo mismo y explicó que jamás quiso faltarle el respeto y que sólo hizo un chiste debido a la confianza que tenía con la cronista.

El momento en que el cantante pronuncia el comentario fuera de lugar.

Lo que sucedió, y que quedó registrado en un video porque la entrevista fue en vivo, es que luego de que la periodista presentara al cantante desde la Plaza de la Música, él le empezó a tocar la espalda mientras la miraba desde atrás, por lo que la movilera aclaró que el Chaqueño Palavecino estaba concentrado en un tatuaje que ella tenía.

Para que comenzara a hablar, Freitag le acercó el micrófono y él simuló que leía el tatuaje: "Dice no hay camas que no he recorrido”. La periodista, un poco incómoda, le contestó entre risas: “No, por favor. No dice eso”. Ante la situación, el cantante se rio y alegó que se había equivocado porque tenía problemas de vista.

Como el feo momento se vio en vivo, muchos seguidores del Canal 10 de Córdoba empezaron a criticar la actitud del cantante, por lo que, a pesar de que la situación pasó hace una semana, finalmente la cronista decidió romper el silencio hace pocas horas, y desde su Facebook aclaró lo que sintió.

"Si en estos días me mantuve en silencio fue porque siento una profunda pena, tristeza, angustia por haber sido víctima de dichos sexistas y machistas por parte de un entrevistado, una acción que repudio desde lo más profundo de mi corazón y mi ser. Quiero decir que mi valor fue seguir adelante con la entrevista que estaba realizando en vivo, tratando de esquivar la situación para evitar la violencia verbal o la tensión que se podría haber generado trabajando en ese momento", aclaró.

Además, agregó que después de lo que pasó, fue la propia sociedad la que criticó al cantante y se mostró ofendida con la situación, por lo que celebró que "la gente fuera la responsable de repudiar la acción desubicada de un hombre que, como otros tantos, aún no se adaptan a estos tiempos que corren de lucha femenina por la igualdad de condiciones".

Ante el revuelo que se generó, finalmente el Chaqueño también quiso dar sus explicaciones, y desde su cuenta oficial de Facebook le pidió disculpas a la periodista, y aclaró que todo se trató de un chiste entre dos personas que tienen "confianza" desde hace años.

"Quiero que quede en claro que estoy en contra de la violencia de genero y toda forma de desigualdad, no solamente de hombre y mujer, mi lucha siempre fue la igualdad de derechos e inclusión social de los mas marginados y olvidados. Pido disculpas públicamente si mi comentario ofendió, fue en tono de broma (claramente tonta y desubicada, más al darse en el marco de una nota periodística), sin ninguna mala intención, simplemente era un chiste, sentí estar en confianza con Ivana por tantos años que llevamos de conocernos", dijo y agregó por último que jamás denigraría a una mujer intencionalmente.