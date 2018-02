El subsecretario general de la Presidencia explicará hoy su millonaria cuenta en Andorra

El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, se presentará hoy ante la Oficina Anticorrupción para ofrecer explicaciones, luego de que una investigación del diario español El País revelara que ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta bancaria en Andorra.

Estaba a nombre de Line Action, una empresa inglesa que decía funcionar como intermediaria de ventas de jugadores de fútbol. En diálogo con el diario La Nación, Díaz Gilligan aseguró que vendió esa sociedad, la cual ganaba dinero por "transferencias de clubes de fútbol de Uruguay".

El funcionario también argumentó: "Estaba saliendo de la sociedad y no había tenido ningún ingreso, ni nada que registrar como ganancia". Así, anticipó que le presentará a la OA una serie de documentos en la que "se explica que lo que tardó más fue la salida desde que tomo la decisión hasta que terminan los papeles societarios".

"Confiamos en nuestra gente"

"Espero que el lunes se presente y, a priori, confiamos en nuestra gente", declaró por su parte el jefe de Gabinete Marcos Peña. "Que vaya, presente todos los papeles, son temas muy técnicos para saber si hubo omisión".

En charla con Radio Mitre, el funcionario aseguró que "no habrá protección para nadie" y que si se comprueba que Díaz Gilligan incurrió en un hecho falto de ética "tendrá que responder ante la Justicia".

"No creemos que en estos casos tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas, si fuera en el caso de la función actual, de hacer un apartamiento temporario", agregó Peña que sin embargo remarcó que a su juicio la investigación no pasa por fondos públicos sino "por una discusión sobre el patrimonio antes de entrar al gobierno y si los declaró o no".