Emoción en familia: cómo vivió Mirtha Legrand el festejo por sus 50 años al aire

No todos los días se cumplen cinco décadas en televisión. Es por eso que Mirtha Legrand festejó a lo grande sus bodas de oro en la pantalla chica.

El especial tuvo como invitados a Ricardo Darín, Adrián Suar, Martín Bossi y Diego Torres, mientras que Soledad Pastorutti presentó un número musical.

Emoción y risas

Uno de los grandes momentos del especial fue un sketch donde varias famosas personificaron a la diva en diferentes etapas de su vida. Así, Juana Viale, Laurita Fernández, Mariana Fabbiani, Ángela Torres, Tini Stoessel y Marcela Tinayre encarnaron a la "Chiqui" en un video emocionante.

Pero sin duda la sorpresa que más profundamente tocó el corazón de Mirtha fue una carta de su hermana gemela Goldie, leída en off por ella misma.

"Eres un ser único e irrepetible. Cuando decís que has dado tu vida al público, es verdad. Empezaste a los 11 años y no has parado hasta hoy, haciendo honor a tu proverbial elegancia, tus verdades, tus convicciones. No en vano sos tan amada. Como hermana tengo orgullo por tus logros", escribió en homenaje a Legrand.

El 23 de febrero de 2019 voy a cumplir 92 años. #Mirtha50Años pic.twitter.com/cy6jmlNE5N — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 5 de agosto de 2018

Y, como "bonus track" por primera vez Mirtha se animó a referirse a su edad. "El 23 de febrero, esta persona que ven aquí, va a cumplir 92 años. Toda una vida dedicada a esto. A los 14 años empecé haciendo películas y aquí sigo, entera", celebró.