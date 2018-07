En el Día del Amigo, cuatro claves para entender qué es una amistad con derecho a roce

Amigos con beneficios, amigos con derecho a roce… o amigos freezados en la “zona de amigos”. Algunos de los posibles escenarios cuando dos personas comparten una amistad y el amor y el erotismo entran a jugar en ella.

Preguntarse si un hombre y mujer pueden ser amigos es vintage en tiempos en que las parejas son diversas y, por fortuna, siguen formatos no necesariamente encasillables en matrimonio.

Las relaciones no funcionan con una lógica matemática y no son pocas las ocasiones en las que lo que comienza como una amistad se transforma en amor. ¿Por qué se da esto? Entre otras razones, porque uno se vincula con el otro desde la confianza y el desinterés, sin especulaciones y mostrando todas las cartas, algo que no suele ocurrir cuando juega la seducción.

En líneas generales, uno no busca enamorarse de un amigo: simplemente sucede.

¿Qué es la “friendzone”?

La “zona de amigos” es esa gris área vincular en la que una de las personas en un vínculo en teoría amistoso se siente muy atraída por la otra. Puede que el receptor de la adoración no se dé por enterado o que lo haga y se quede en esa amistad porque – por las razones que sean –le es funcional. En este contexto, el ilusionado tiende a ocultar sus emociones para no perder, aunque sea, la delgada ilusión de algún día enamorar al objeto de su deseo. El que pisa la friendzone, pierde. Sobre todo, porque no hay reciprocidad y prima la desigualdad.

¿Hay amistad después del sexo?

Puede que sí; puede que no. Si está claro entre ambos que es sólo sexo, si no se confunden las emociones y nadie sale herido, puede funcionar. La investigadora del amor y asesora de la app de citas Match.com, Helen Fisher, asegura que los solteros de hoy estiran el momento del compromiso y fusionan ese tiempo con el del cortejo y el sexo sin ataduras. “El sexo es parte del combo” – asegura Fisher – quien sostiene que “las parejas quieren saber todo de un potencial compañero de vida antes de atar el nudo. Bienvenida la era del amor lento”- dice.

¿Amigos y beneficios?

De acuerdo al estudio “Singles en America 2018”, realizado por Match.com en Estados Unidos, el 55 % de los solteros ha tenido alguna relación de amigos con beneficios y el 45 % ha visto como la misma se convierte en una relación con compromiso.

Sin embargo, solo el 19 % de los solteros entrevistados busca activamente una relación de amigos con beneficio (27 % de varones y 12 % de mujeres)

El 88 % de las mujeres y el 73 % de los varones dijo que “simplemente sucede”.

¿Es bueno enamorarse de un amigo?

Como en la mayoría de las relaciones, no hay un resultado garantizado. Si algo no entra en discusión es que nadie nos conoce mejor que un amigo, con las ventajas y desventajas que eso trae aparejado.

Si estás con dudas, intentalo. Puede que este día te encuentre en pareja… con tu gran amigo.

*Periodista. Escritora. Experta en vínculos