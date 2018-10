En el Garrahan arrancaron ensayos para el uso del cannabis medicinal: las familias dicen qué falta todavía

Valeria Salech, presidenta de "Mamá Cultiva", contó qué aspectos de la ley aún no se cumplen.

Este lunes el Hospital de Pediatría Garrahan, inició una serie de ensayos experimentales respecto al uso de cannabis medicinal en pacientes menores de edad, lo que significa un avance en la adopción y el uso del método de manera formal. Pero hay críticas a la inicitiva por parte de los usuarios.

Aunque la ley 27.350, que busca desarrollar la investigación médica y el uso del cannabis se aprobó en abril de 2017, recién 17 meses después finalmente comenzó el primer ensayo clínico. Según Valeria Salech, fundadora y presidenta de la ONG "Mamá Cultiva", estos ensayos son un paso importante en la materia, aunque todavía falta mucho por hacer, ya que el presupuesto que el Gobierno le asigna al desarrollo del cannabis en el país es muy bajo, y la ley que regula el uso medicinal aún no se cumple de manera íntegra.

El Garrahan comenzó a ensayar con el cannabis medicinal para algunos de sus pacientes.

"Esto (por los ensayos) es una noticia que había salido en mayo de este año y recién ahora, casi noviembre, empieza a aplicarse", dijo al principio de la charla con BigBang Valeria Salech, quien además explicó que se trata sólo de "ensayos con pacientes pediátricos, pero no con adultos".

"No sé por qué se tardó tanto (en empezar), pero sí sé que se anunció en mayo porque la demanda de cannabis era enorme, y en ese momento algunas madres habían dejado de cultivar porque pensaban que con el Garrahan tenía todo solucionado, pero al tiempo volvieron a aparecer porque la respuesta era muy lenta", contó.

Alrededor de 50 chicos accederán a estos ensayos.

Según explicaron desde el hospital, desde este lunes varios chicos empezarán a ser tratados con cannabis medicinal bajo responsabilidad del Estado, con el objetivo de llevar a cabo ensayos clínicos que permitan estudiar la evolución y mejora de al menos 50 pacientes que se atienden en el Garrahan.

La investigación durará dos años, aunque según explicaron a Clarín los médicos que llevan adelante el proyecto, se espera tener las primeras conclusiones en marzo del año que viene.

Respecto a esto, Salech reveló que algunos meses atrás muchos padres se esperanzaron con la idea de que el hospital pediátrico comenzara con el uso del cannabis medicinal, aunque rápidamente la esperanza se convirtió en miedo cuando se dieron cuenta que los ensayos no empezaban.

Valeria Salech, presidenta fundadora de "Mamá Cultiva".

"Yo conozco a una mamá, que quedó seleccionada para que hicieran el ensayo con su hija y para empezar le pidieron que la nena deje el cannabis casero. Pero como no empezaba, el cuadro de ella se agravó, estuvo muy mal, y recién ahora va a empezar con el programa", reveló.

Aunque acepta que empezar con estos estudios es un paso importante, Salech también reconoce que tienen como principal objetivo generar evidencia local sobre el uso del cannabis, información que ya existe y ya está comprobada en muchas partes del mundo.

"Mientras tanto la gente nos sigue llamando, recibimos entre 70 y 100 consultas por día en todas nuestras redes sociales. Las personas tienen una desesperación total porque hay personas que están con mucho dolor, como aquellos que tienen cáncer, sufren de parkinson o de epilepsia. Nos consultan desde adultos y hasta para casos de bebés", sostuvo la presidenta de "Mamá Cultiva".

En relación a esto, Valeria Salech explicó que aunque la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados fue aprobada hace más de un año, desde ese momento hasta ahora hay muchas cosas que no se respetan y que no se llevan a cabo.

"La ley se comprometía a generar un aspecto legal para el uso del cannabis, y no pasó. Entre otras cosas, dice que el Conicet tiene que investigar y que los médicos pueden prescribir cannabis medicinal, además de que se suponía que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) iba a cultivar. Esas cosas no pasan de ninguna manera", indicó, al mismo tiempo que dijo que el presupuesto para que la ley se cumpla es muy bajo, ya que la Secretaria de Salud de la Nación maneja $360.000 por año y en 2018 eso ya se uso para el cannabis que se trajo para el ensayo del Garrahan, o sea que si se quisiera cultivar ya no hay presupuesto".

Salech chiticó que muchos aspectos de la ley aún no se cumplen.

Por último, aclaró que este ensayo que harán en el Garrahan podrá no funcionar para muchos, porque hay distintas plantas de cannabis y a cada paciente le funciona alguna en particular dependiendo de su organismo y su enfermedad.

"Hay personas que les hacen un efecto inmediato y otras que tardan más, depende de cada cuerpo. Además, en estos ensayos se atienden a pacientes pediátricos, a los pacientes adultos con epilepsia refractaria los siguen dejando para después. El adulto para una vida de muy baja calidad", cerró.