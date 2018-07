En el hospital de Cañuelas atendían dos "médicos" que no tenían título y falsearon la identidad

Un trámite fortuito en el Hospital Dr. Ángel Marzetti de Cañuelas sacó a la luz una sorprendente trama: dos médicos brasileños que cumplían funciones allí no tenían título profesional, y habían robado la identidad y la matrícula de otros profesionales.

El hospital Marzetti, escenario del escándalo.

Según le señaló a Clarín Diana Barcia, administradora del hospital, el caso se develó cuando un doctor solicitó una licencia por matrimonio en abril. Había ingresado a trabajar en agosto del 2017.

Fue allí cuando constataron que en la copia del acta de matrimonio el nombre aparecía adulterado. "Entonces le pedimos los originales y todos los papeles correspondientes, pero no vino más. Ahí se hizo una denuncia penal", explicó.

Felipe Nori (a la izquierda) y el hombre a quien le usurpó la identidad, Joao Peixoto Dos Santos Neto (a la derecha).

Así, se descubrió que el hombre, cuyo nombre real es Felipe Nori, no tenía título y estaba utilizando la matrícula, el DNI y el diploma del médico brasileño Joao Peixoto Dos Santos Neto, quien fue su compañero en la universidad.

Al salir a la luz el caso, un medio local halló que otra médica del mismo establecimiento, Sonia Banhuki Galvao, se llamaba en realidad Thais Soares Costa y había seguido los mismos pasos que su compañero, usurpando la identidad de una médica. Tanto ella como Nori cobraban un sueldo de alrededor de 144 mil pesos mensuales.

Usurpación

El descubrimiento llevó a que el hospital verificara la documentación de todo su personal y hallara otros cuatro contratos dudosos, que fueron dados de baja inmediatamente.

"No podemos decir que es el mismo caso, pero pedimos a la fiscalía que lo investigue. Son cuatro médicos que no presentaron la certificación del Colegio de Médicos del Distrito III de Morón", señaló Barcía.

De acuerdo a la concejal de Cambiemos Elisabet Romero, una de las que denunció penalmente el hecho, Nori estudió medicina algunos años y después le usurpó la identidad y el título a Dos Santos Neto, que sí se recibió. El caso de Soares Costa es diferente: sí había obtenido su título pero nunca había pagado matrícula para ejercer la profesión en Argentina.

"Para contratar a un médico se hace una entrevista personal con documentación. La persona que se ocupaba de contratar estos médicos es imposible que no haya comprobado que la fotocopia que él presentaba no era de su cara. En el caso de Nori, él es rubio y el médico real era morocho. Era muy evidente. Y no es que truchó la fotocopia del DNI, sino que el DNI era el del verdadero médico", agregó la concejal en diálogo con Clarín. En ese sentido, el Departamento Ejecutivo Municipal de Cañuelas ordenó el inicio de un sumario administrativo en el nosocomio.