¿Es justo? Ordenan prisión domiciliaria para dos maestras condenadas por maltratar chicos en el Jardín Tribilín

La resolución todavía no está firme: dicen que en una de los casos es por problemas psiquiátricos

Dos de las maestras del Jardín de Infantes Tribilín, también conocido como "El Jardín del Horror" fueron beneficiadas con prisión domiciliaria por el Tribunal Número 4, el mismo que las condenó a penas de prisión efectiva. Se trata de Mariana Buchniv, condenada a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de "Abandono de persona agravado por graves daños" y Vanina Gisela Diap, condenada a 4 años y seis meses de prisión por el mismo delito. "Es la Justicia que tenemos", se lamenta a BigBang Sergio Arenas, abogado de la querella. El mismo beneficio había sido pedido para las otras tres maestras, pero no fue concedido.

Noelia Gallardo, Gisela Diap, Yanina Gogonza, Noemí Nuñez y Mariana Buchniv: la segunda y la última de la lista tienen domiciliaria.

En el caso de Mariana Buchniv, el Tribunal fundamentó la medida en problemas psiquiátricos de la detenida: el fallo exhorta al grupo familiar " a que realicen las gestiones de rigor para asegurar que el médico psiquiatra de cabecera la asista en su vivienda, de conformidad con los fundamentos vestidos en el considerando", estimando que el penal no es el lugar propicio para su tratamiento. En el caso de Vanina Gisela Diap , no trascendieron aún los fundamentos. Se trata de las dos maestras que recibieron penas menores, debido a que no aparecen en el famoso audio grabado en el iPod que que Diego Hernayes camufló en la mochila de su pequeña hija, ante la sospecha de que estaban ocurriendo cosas extrañas en el jardín.

En ambos casos se especifica que las maestras deberán ceñirse al sistema de Monitoreo electrónico, es decir a la vigilancia que habitualmente se establece a través de una tobillera. Sin embargo, la resolución aún no está firme, por lo cual por el momento no va a entrar en vigencia: la fiscalía puede apelar hoy a la Cámara.