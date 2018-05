Escándalo en Moreno: cremaron, sin autorización de la familia, a un bebé que nació muerto

El martes 1° de mayo por la tarde, Belén Orellana llegó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, con pérdidas. Estaba embarazada de 8 meses, y dos horas más tardes le comunicaron la triste noticia de que su beba había fallecido en su panza. Antes de que llegara la noche, por medio de un parto inducido, dio a luz a la pequeña que, según le dijeron, nació sin vida.

Sin embargo, aunque ya pasó una semana de ese trágico momento, aún no pudo velar y enterrar a la nena porque desde el centro médico no supieron decirles dónde estaba la beba. Tras el enojo de los familiares, las autoridades finalmente confirmaron hoy que habían cremado el cuerpo.

Denuncian que desapareció una beba que nació muerta.

Según contó a este portal Lucas Fernández, padre de la beba, él y su mujer se presentaron el martes 1° de mayo a las 17 en el hospital porque Belén tenía una pequeña pérdida. Tras hacerle varios estudios y una ecografía, los médicos detectaron que la nena no tenía latidos por lo que dos horas después, luego un parto inducido, la beba nació sin vida.

Fernández confirmó que su pareja, de 22 años, pudo ver a la niña, pero que como se la mostraron muy pocos minutos, no logró determinar si la criatura estaba o no viva.

La mamá fue internada en el hospital el primero de mayo.

"Belén la vio, y su mamá también, pero la vieron dos o tres minutos, no llegaron a darse cuenta de su estado. Belén estuvo dos días internada en el hospital, antes de irse le dieron el certificado de defunción, que yo lo llevé al registro civil y estaba mal hecho. Otro médico me lo tuvo que corregir y recién ahí pude entregarlo", explicó el papá, de 26 años.

"El viernes de la semana pasada me dieron todos los papeles, y no conseguí cochera para ese día, así que la íbamos a velar el sábado por la mañana, pero cuando fui al hospital con el muchacho de la morgue, me dijeron que el cuerpo no estaba", comentó el joven apenado.

En relación a esto, Fernández sostuvo que ante la tremenda situación, decidieron cortar la calle del hospital para que alguien les diera información. Como nadie les decía nada, entonces el sábado por la mañana decidieron hacer la denuncia, y recién este lunes la fiscalía tomó el caso.

Los familiares cortaron la calle durante el fin de semana para reclamar.

Tras haber mantenido una reunión con los directivos del establecimiento, los familiares explicaron a BigBang que desde el hospital le dijeron que la beba había muerto en la panza de su madre hace un mes, pero que no sabían dónde estaba su cuerpo.

"Nosotros ya fuimos a la morgue y no está. La partera que estuvo en ese momento se fue de viaje a Uruguay, por lo que nosotros creemos que la nena no murió", dijo por último Fernández.

Los padres de la nena sospechan que nació viva.

Durante el fin de semana, la pareja reclamó en la puerta del hospital y nadie le dio respuestas. Los trabajadores del hospital decidieron sacar un comunicado y ante lo sucedido, aseguraron que se solidarizaban con la familia y que hacían totalmente responsable de lo que había pasado a la directora Marcela Bustamante.

"Como Junta Interna venimos denunciando hace tiempo las condiciones en las que venimos trabajando. La falta de personal y los recortes en salud han deteriorado la calidad de los servicios", determinaron desde la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Los trabajadores del hospital enviaron un comunicado.

Conferencia de prensa

Después de una semana de ausencia de explicaciones, finalmente en la tarde de este lunes, autoridades del hospital decidieron hablar con los medios, y en su descargo los médicos explicaron que la beba había sido cremada a las 72 horas de su nacimiento.

"Belén ingresó el 1° de mayo porque tenía contracciones. Ella no tenían ningún tipo de control prenatal previo, y en la guardia se constata que no había latidos fetales. Se la interna y se le hace un trabajo de parto, y a las 19 da a luz una beba fallecida en un importante grado de descomposición dado que tenía más de 4 o 5 días fallecida en el útero", aclaró la Directora Asociada del Hospital, Mabel Kurzman.

"Belén y su mamá dijeron que no quería hacer estudios para saber la causa de la muerte de la beba", comentó la doctora, y Jorge Lucero, también miembro de la Dirección de Hospitales, comentó que "finalizado el procedimiento, hay un protocolo por el cual durante un tiempo el cuerpo se preserva en caso del reclamo de familiares. Los restos fueron cremados, tras haberle dado el proceso que marca la ley".

El médico también aclaró que se esperó 72 horas el reclamo del cuerpo de la nena, pero que como los familiares no se presentaron, se decidió cremarla.

Desde la intendencia de Moreno, a cargo de Walter Festa, indicaron a este portal que el hospital depende de la provincia de Buenos Aires, por lo que no existe una "incidencia directa" del gobierno municipal. Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Provincia tampoco pudieron brindar una respuesta concreta sobre lo sucedido.