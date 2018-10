Esposas, celos y tijeras: Marixa Balli reveló el lado más oscuro de Rodrigo

Invitada a Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Marixa Balli no pudo esquivar el tema del momento: la película El Potro y su romance con Rodrigo Bueno.

Balli remarcó los celos de Rodrigo.

Y allí, la ex bailarina tropical y vedette reveló una oscura anécdota que involucra al cantante cordobés. "No lo quería acompañar a unos shows que él tenía un viernes a la noche. Le dije 'me voy de joda con mis amigas'. Yo soy muy de gesticular, entonces me agarró una mano y me dejó esposada", relató ante la sorpresa de los invitados.

Balli explicó que Bueno la llevó al lobby del lugar y la esposó a una silla para que alguien pudiera acompañarla si tenía que ir al baño. "Creo que se fue a las 10 y volvió a las 7 de la mañana. Estuve todo el tiempo ahí".

Los celos de Rodrigo, según ella, lo llevaron en otra ocasión a romperle con unas tijeras un vestido que ella quiso usar para una fiesta. "Llegué a la fiesta en jeans y él divino, de smoking. Cuando nos vieron en la fiesta él dijo 'lo que pasa es que a Marixa no le parecía muy importante este evento así que vino así, como llegamos del avión'. No lo podía creer, encima me hizo quedar mal".