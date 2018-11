Ésta es la historia de Tobías, el bebé que murió ahogado por la desidia de los políticos

Un bebé de ocho meses murió ahogado en la localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, tras caer de una cama al piso inundado de su vivienda. Así, fríamente se conoció la noticia que repasaba el parte policial. El hecho se conoció en la tarde del lunes. Ocurrió en la mañana del lunes en una vivienda ubicada en Juan Bustos y Córdoba, en una zona del sudoeste bonaerense muy afectada por el temporal.

El bebé se llamaba Tobías Ezequiel y pese a las prácticas de RCP que realizó una vecina, no hubo nada que hacer.

Mirian encontró a su hijo muerto y llamó pidiendo auxilio al 911. Le dijeron que no podrían acercarse a la zona. Llegaron cuatro horas más tarde para retirar el cuerpo y asistir a la mamá.

Mirian junto a sus tres hijos.

Mirian tiene 24 años. Vivía junto a sus tres hijos; Demián de 5 años, Nahir de 3 y Tobías, de 8 meses en una casilla precaria, construida con mucho esfuerzo en un barrio de calles sin asfaltar, sin cloacas y con recursos limitados. Su terreno está a una cuadra del arroyo Morales. Las intensas lluvias que se mantuvieron durante el fin de semana provocaron que el arroyo se desborde. El agua inundó la zona en pocas horas, y quedaron atrapados.

Para evitar que le roben las pocas cosas que tenían, Mirian no quiso evacuarse"

En el intento de evitar que le roben las pocas cosas que tenían, Mírian no quiso evacuarse. En la tarde del domingo unos jóvenes habían intentado entrar a la casa, pese a que era complejo entrar y salir de esa cuadra. Irse no era una opción, mucho menos con tres niños a cuestas.

Mirian estuvo sola al cuidado de sus hijos mientras vigilaba la crecida del agua. La luchó durante toda la noche del domingo para sacar el agua a baldes y construyendo pequeñas murallas de contención con maderas. Alimentó a sus hijos con lo poco que tenía. Es ama de casa y se pueden encontrar los avisos que publicó en distintos grupos de compra y venta de artículos usados en Facebook.

La casa de Mirian está a 150 metros del arroyo.

Hasta la semana pasada ofrecía ropa de bebé de hasta 6 meses en buen estado. Aseguraba que era urgente. Que necesitaba el dinero. No había evidencia si había logrado que algún interesado le compre las prendas.

En la madrugada del lunes, Mirian no pudo más del cansancio. Pudo contar en medio del estado de shock que vio a su bebé en el agua y que al levantarlo no respondía. Como pudo se trasladó a la casa de una vecina, Ana María, que tenía conocimientos en enfermería. Ana María tomó al bebé y le practicó respiración boca a boca y masajes en el pecho pero su pequeño corazón ya no latía.

Así está el barrio de Mirian.

Ana María estaba junto a una de sus nietas, Paola. La imagen de desolación entristeció a todos. Mirian repetía su lamento. "Mi bebé, mi Tobías". Una y otra vez. No hay consuelo. La tristeza la expresó Paola en una oración en su estado de WhatsApp: "Otro angelito más en el cielo".

Su prima, Brenda Vázquez la leyó en el mismo momento. Le pareció extraño y la llamó. De inmediato el barrio comenzó a conocer la peor noticia. "No se puso hacer nada. Al bebé lo encontró la mamá cerca de las 6 de la mañana y hasta las 10 no logró entrar la Policía ni la ambulancia", cuenta en diálogo con BigBang.

Una de las fotos que Mirian compartió en su Facebook.

Brenda repasa la mañana en la que el luto era compartido por todos los vecinos de la zona y su voz se entrecorta. "Es algo que nos duele a todos. La conocía de verla con sus hijos caminando por el barrio", inicia.

Mirian quedó en cama en estado de shock. Pedía que no dejen solo a su bebé"

"Mirian quedó en la cama en shock hasta que vino el cuerpo forense y ella pedía que no dejen solo a su bebé. La abuela del Tobías fue quien lo levantó para entregárselo a la policía y ellos lo trasladaron en el patrullero. Mientras a Mirian la trasladaron al hospital para que la contenga un psicólogo", sumó.

Otra vecina, Romina contó que Mirian recuerda que se durmió cerca de las 5 de la mañana y una hora más tarde vió a su hijo en el piso. "Fue un instante, ella sólo dice que al abrir los ojos lo vió en el agua. No podía explicar lo que pasó, estaba desbordada por lo que le pasó y no podíamos más que intentar calmarla", contó a Canal 9 y describió a Tobías como un bebé grandote y hermoso. "Seguramente gateando se colgó del borde de la cuna y se cayó. Había agua en todas las casas", se lamentó.

Tobías había nacido el 7 de marzo.

En la mañana de hoy el pequeño Tobías fue despedido por sus familiares y amigos en una casa velatoria de la zona. Lo enterrarán por la tarde. El dolor es inmenso y es de todos. "Cada vez mis hijos más hermosos y más grandes como los amo con el alma, sos mi razón de vivir". Con esas palabras Mirian del Carmen, la mamá de Tobías resumió lo que siente por sus hijos. Lo hizo en su perfil de cuenta en Facebook. Leer su posteos y ver las fotos con su pequeño duele.