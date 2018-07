"Estás poniéndome un arma arriba de la mesa": el violento episodio de Pity al aire en la Rock and Pop

La relación de Pity Álvarez con las armas, que hoy finalizó fatalmente con un crimen por el cual está prófugo, no es nueva y de hecho supo impulsar un particular episodio radial.

Así, de visita en el programa Daytripper, que Juan Di Natale solía conducir por FM Rock and Pop, el músico sacó sorpresivamente a relucir una pistola asegurando que era "de plástico".

"Estoy en contra de las armas. Me gustaría que haya paz en el mundo, que se pueda solucionar todo con palabras. La violencia física es la debilidad mental. No uso más armas hace rato", comienza declarando Álvarez en el audio de la charla.

Inmediatamente después, puede oírse a Di Natale, perturbado y shockeado. "Perdoname, pero estás poniendo un arma arriba de la mesa", expresa el conductor.

"Es una replica", responde Pity. "Es un chiste, la gente a veces se come que uso el arma. Si le pegás te das cuenta que es plástico. Me sirve para espantar giles".

"Un par de veces tuve que tirar"

En una entrevista con la revista Rolling Stone en 2008, mientras tanto, había explicado la letra de la canción Un Secreto, de Intoxicados, que enuncia "si cada uno de nosotros no molestara al que tiene al lado, no habría tanta policía y yo no andaría armado".

En una entrevista con Rolling Stone, Pity confesó que portaba armas.

Allí, señaló que efectivamente portaba un arma porque "los pendejos, los fans" se cruzaban a su casa saltando paredes. "Y eso es propiedad privada: no saben cómo los puedo recibir yo", advirtió. "Un par de veces tuve que tirar. No a pegar, ¡eh! Pero al aire. Y se van".

"Con un fierro te cagan, boludo. Yo tengo que tener los mismos entrenamientos", agregó. "Es como un samurai y un ninja. El samurai labura para el emperador y el ninja es un samurai piquetero. Si se encuentra un samurai y un ninja, tienen el mismo entrenamiento".