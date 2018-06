"Este es el calendario": el nuevo divertido viral de la pareja que discute por el Mundial

La pareja que se hizo conocida tras difundir un video de comedia donde discuten por el comienzo del Mundial de Rusia 2018, ahora publicó una nueva filmación donde el marido le explica a su mujer, con sumo detalle y dedicación, todos los días que no estará disponible porque verá los partidos de la Copa del Mundo.

Los protagonistas del video son Jerónimo Freixas y Jose de Cabo, quienes ademas de ser pareja y tener una hija, también tienen en común que son comediantes.

Por eso, el matrimonio aprovechó la fiebre que hay en la Argentina por el comienzo del Mundial, y a través de sus redes sociales dieron a conocer una nueva grabación donde ambos discuten de forma divertida por la obsesión de Freixas con los partidos.

"Este es el calendario del Mundial para que tengas en cuenta los días que yo voy a estar menos disponible", le dice en el video, a lo que su mujer le pregunta: "¿No te podés perder 10 minutos de Uruguay vs Arabia Saudita para ir a comprar leche?". "No", le contesta él seguro.

Esta no es la primera vez que la pareja publica un video sobre la polémica que genera el Mundial en sus vidas, ya que hace dos semanas se hicieron conocidos después de que compartieran con sus seguidores una filmación donde la esposa de Freizas se enoja con él porque no quiere asistir al casamiento de un familiar que se celebrará el mismo día que juegan Alemania vs Suecia.