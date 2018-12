"Este paro es decir 'basta de impunidad' ", dijo el papá de Lucía Pérez ante la marcha de mujeres

El lunes de la semana pasada finalmente se conoció el fallo que absolvió a los tres acusados por la muerte de Lucía Pérez, la joven de 16 años que en el 2016 murió en Mar del Plata luego de una "asfixia tóxica" provocada por el consumo de drogas en la casa de uno de los imputados.

Aunque los sospechosos sí fueron condenados por la venta de drogas a menores de edad, lo cierto es que nada dijeron los jueces acerca de la muerte de la adolescente, lo que generó un repudio enorme de gran parte de la sociedad.

Debido a esto, desde el colectivo Ni Una Menos decidieron llevar a cabo este miércoles un paro de mujeres para dejar en evidencia el descontento por el fallo, el cual se argumentó que Pérez no fue abusada sexualmente por Matías Farías, el principal acusado de la violación y homicidio de la joven. Antes de la marcha, en diálogo con BigBang, Guillermo Pérez, el papá de Lucía, dijo que este paro es "decir basta de impunidad", porque "la gente está cansada de que no haya condenas".

El fallo por la muerte de Lucía Pérez generó un enorme descontento.

Según explicaron en una comunicado publicado en sus redes sociales, el colectivo Ni Una Menos llevó a cabo este lunes pasado una asamblea de la que participaron varias agrupaciones, en la cual se votó hacer un paro de mujeres este miércoles, en repudio al fallo que absolvió a los acusados por abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez.

La movilización que acompañará la medida de fuerza tendrá lugar en distintos puntos del país. Por ejemplo, en Buenos Aires la concentración será a las 17 frente al Palacio de Tribunales, desde donde se marchará hacia el Obelisco, para finalizar el recorrido en Plaza de Mayo.

Del mismo modo, Guillermo Pérez ya adelantó que en Mar del Plata habrá también una gran convocatoria, ya que la idea es que a partir de las 18 se marche desde el Monumento a San Martín, en el centro de la ciudad.

En Mar del Plata se llevará a cabo una gran marcha.

Las otras concentraciones se harán también en Córdoba, La Plata, Misiones, Santa Cruz, Corrientes, Salta, Puerto Madryn, Marcos Paz, Tandil, Concepción del Uruguay y San Miguel, entre otros puntos del país.

Emocionado por el apoyo, Pérez explicó a este portal que siente que el paro de hoy es una manera que tiene la gente para decir "basta de impunidad", después de que muchos femicidios hayan quedado en la nada.

"La gente está cansada de estas situaciones, de que no haya condenados. Nosotros también estamos cansados, y hoy estamos medio divididos, porque Marta (la mamá de Lucía) está allá en Buenos Aires donde marchará", contó, al mismo tiempo que sumó que en Mar de Plata habrá otra movilización, en la cual él estará presente.

La familia de Lucía Pérez apelará el fallo.

"Acá va a haber mucha gente, van a estar todas las organizaciones. La convocatoria es a las 17 y la marcha empieza desde las 18. En lo que dure la movilización, se van a hacer cosas culturales y diferentes actividades", explicó.

Aún dolido por la condena que dictaron los jueces Pablo Javier Viñas, Aldo Daniel Carnevale y Facundo Gómez Urso hace apenas 10 días, el papá de Lucía Pérez aseguró que el fallo es terrorífico porque hace retroceder a la Justicia 70 años.

Según él, en las 70 hojas que tiene la sentencia aparecen apreciaciones que en el juicio nunca fueron mencionadas. "La palabra que se dijo es una sola, pero los jueces dieron interpretaciones que no eran correctas. Se investigó demasiado sobre la vida privada de mi hija, pero no se sabe nada de los acusados", dijo enojado.

En referencia a esto, explicó que durante todo el fallo los jueces mencionaron que los acusados vendían droga, pero que la realidad es que en el juicio jamás se investigó de donde provenían los estupefacientes ni con qué dinero se compraba.

Hoy marchamos x Lucia y por todes, hacemos del duelo potencia política y por eso no perdemos la risa. Vengan con nosotras! #NiUnaMenos #vivasylibresnosqueremos pic.twitter.com/NzfibHzrrF — #VivasNosQueremos (@ColectivoNUM) 5 de diciembre de 2018

Por esto mismo, Guillermo Pérez mencionó que el "negocio de la droga no se investigó", pero que de la vida de su hija sí se supo todo, ya que incluso hasta se adjuntaron extractos de los mensajes de Whatsapp que la adolescente le envió a sus amigos.

"Cuando dijeron el fallo pensé que iban a seguir hablando de la condena de mi hija, pero no. Todos nos quedamos como plasmados porque fue un asombro que terminara ahí la sentencia.Yo creo que la violencia de género estuvo bien plasmada en el juicio, pero hay algunos peritos que no tendrían que haber participado de la investigación porque si no saben algunas cosas, no sirven", dijo a BigBang, mientras que también sumó que cree que algunos de los médicos forenses son "incapaces" porque ni siquiera pudieron determinar la existencia del abuso sexual.

Lucía Pérez murió tras sufrir una asfixia tóxica.

"Acá se hizo un juicio entero diciendo y ventilando cosas de mi hija, y no la de los imputados. Fue una condena machista y por eso la vamos a apelar la semana próxima para que otro tribunal decida lo que corresponde hacer con esta causa. Si tenemos que ir a La Plata a Casación, lo haremos", aseguró.

Por último, Guillermo Pérez agradeció a todos los que apoyan a su familia con un abrazo o con una palabra de aliento, y sostuvo que la gente respalda su enojo y sus dudas con marchas como la de hoy. "El paro no vas a ayudar, el periodismo también, esto no puede quedar así", cerró convencido.