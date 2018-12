Estevanez le pidió perdón a Calu Rivero y se dividieron las posturas: "cómplice" vs. "aunque sea tarde"

Twitter se dividió al momento de valorar las disculpas del actor a su colega por no creerle cuando denunció a Juan Darthés.

"Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte", tuiteó ayer Sebastián Estevanez ante la denuncia de violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés.

Estevanez le pidió disculpas públicas a Calu.

Es que cuando Rivero acusó de acoso al actor, Estevanez -quien compartía elenco con ambos en Dulce Amor- aseguró que al tema lo tenían "que arreglar ellos".

"Ojalá que puedan hablar y llegar a un acuerdo, si se puede. No es que me estoy haciendo el boludo, te lo juro por mis hijos que no sé", señaló en aquel entonces.

¿Llegó tarde?

Y aunque en redes sociales muchos celebraron las disculpas del actor, otros juzgaron que llegaron demasiado tarde y que Estevanez es cómplice de encubrir a Darthés.

Nunca es tarde. Es de gente de bien lo que hizo, no'importa el tiempo que pasó.@sebaestevanez celebro tu buen gesto, muy humano de tu parte. Abrazo enorme. — @minadera (@minadera1) 12 de diciembre de 2018

"Nunca es tarde. Es de gente de bien lo que hizo, no importa el tiempo que pasó", señaló una de sus seguidoras de Twitter. "Bien, Sebastián, más vale tarde que nunca", agregó otra.

Que nadie se le ocurra aplaudir este apoyo de este señor...es tarde,era antes no ahora... — Nico Stone (@nikolaz__90) 12 de diciembre de 2018

"Que a nadie se le ocurra aplaudir este apoyo de este señor, es tarde, era antes no ahora", terció un usuario disconforme mientras que otro lo criticó por no pedirle "disculpas por privado" a Rivero. "Lo que hacés es una tribuneada mal para querer quedar bien parado", señaló.

Todo bien, mándale disculpas por privado si de verdad estás arrepentido. Lo que hacés es una tribuneada mal para querer quedar bien parado — Alanye (@Alan_Brecito) 12 de diciembre de 2018

Otros, además, apuntaron al papel de Quique Estevanez, padre de Sebastián y productor de Dulce Amor, luego de las acusaciones de Calu a Darthés.

AVISALE A TU VIEJO, ERA EL PRODUCTOR NO? — Susana Abila (@Susi_Abila) 12 de diciembre de 2018

"Para mí, lo que pasó entre Calu Rivero y Darthés es un hecho re común. No digo que exageraran, pero creo que ha pasado muchas veces y no se le ha llevado el apunte", había opinado en aquel entonces.